В Германии увязали пуск «Северного потока – 2» с ситуацией на Украине

«Северный поток – 2» может быть запущен после сертификации, однако РФ должна соблюдать все договоренности и не допустить агрессии против Украины, война в Европе стала бы ударом и по энергетическому рынку, сообщил депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер.

«Процедура сертификации Nord Stream – 2 возложена на Федеральное сетевое агентство – на регулятора в большой степени независимого. Данное ведомство продолжает изучать необходимые предпосылки для ввода газопровода в эксплуатацию. Я продолжаю думать, что проект может быть запущен после завершения сертификации и в случае, если будут соблюдены все условия», – приводит слова парламентария ТАСС.

Однако, по его словам, «наивно было бы полагать», что такой важный инфраструктурный проект существует в политическом вакууме. Политик заявил, что РФ должна соблюдать все действующие договоренности и не допустить агрессии в отношении Украины. «Война в Европе окажет негативное влияние на ее энергетический рынок, по этому поводу не нужно питать иллюзий», – сказал социал-демократ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против газопровода «Северный поток – 2», не дожидаясь «вторжения» России. Делегация Конгресса США после визита на Украину призвала американских законодателей не ограничиваться угрозой введения санкций против России, а ввести рестрикции заранее «в качестве средства сдерживания». При этом республиканцы из верхней палаты Конгресса выразили сожаление в связи с тем, что их коллеги-демократы провалили законопроект о немедленном ужесточении санкций против российского экспортного газопровода «Северный поток – 2».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что в случае «вторжения» на Украину РФ столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» РФ и НАТО из-за Украины. При этом Байден добавил, что «незначительное вторжение» РФ на Украину может вызвать более сдержанные меры реагирования со стороны США и их союзников, чем полномасштабное.

В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес РФ в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.