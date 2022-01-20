 

Стоимость барреля российской нефти Urals превысила 90 долларов

20.01.2022, 6:42, Новости дня
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Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах 19 января впервые с октября 2014 года превысила 90 долларов за баррель, сообщили в международном ценовом агентстве Argus. При этом российский сорт нефти уже третий день подряд стоит дороже эталонного Brent в регионе Средиземноморья.

Urals преодолела семилетние максимумы в конце прошлой недели, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше 86 долларов за баррель. В среду, 19 января ее стоимость в этом регионе составила уже 91 доллар за баррель. На Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals на закрытии достигла 89,6 доллара за баррель, передает ТАСС.

В последний раз Urals преодолевала отметку 90 долларов за баррель в Европе 2 октября 2014 года, уточнили в Argus.

При этом в Средиземноморье Urals уже третий день подряд торгуется с премией к эталону Brent, 19 января она составила 0,65 доллара за баррель, тогда как традиционно российская нефть имеет дисконт к североморской смеси.

В бюджете РФ базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне 44,2 доллара за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.

Накануне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE превысила 89 долларов за беррель.



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