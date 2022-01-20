 

Обвиненный в госизмене Порошенко назвал реальную причину уголовного преследования

20.01.2022, 6:40, Разное
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Накануне в интервью американскому телеканалу CNN Петр Порошенко заявил, что выдвинутые против него обвинения являются политически мотивированными. По мнению лидера оппозиции, таким образом действующий президент Украины Владимир Зеленский оказывает на него давление.

В качестве причины возбуждения уголовных дел Порошенко назвал популярность его партии. Мол, рейтинг партии главы государства “Слуга народа” начал снижаться, в то время как “Европейскую солидарность” стали поддерживать больше людей. Народ перестает доверять чиновникам, поскольку те демонстрируют некомпетентность, объяснил экс-президент Украины.

Порошенко также подчеркнул, что многие политики, независимые представители СМИ, а также активисты считают обвинения против него “фарсом”.

Напомним, Петра Порошенко обвиняют в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Бывшему лидеру Украины грозит до 15 лет лишения свободы. Также политик является свидетелем в других делах: например, о назначении судей, перемещении ценностей через границу, инциденте с кораблями ВСУ в Керченском проливе и других.



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