Политолог Роджерс: США – стоящий в костях монстр с окровавленными клыками

В глазах западных политиков совместные военные учения России и Белоруссии – это подготовка к полномасштабной войне с Украиной. Однако Москва неоднократно опровергала заявления о так называемой “российской агрессии”. В Кремле подчеркивали: никто не собирается нападать на Незалежную.

Постоянные сообщения о том, что Россия хочет вторгнуться на территорию Украину, являются провокацией Запада, уверен политолог Александр Роджерс. Кроме того, подобные заявления, по мнению эксперта, призваны скрыть военную агрессию блока НАТО.

Роджерс отметил, что Североатлантический альянс продолжает накачивать украинскую армию вооружением, строить свои военные базы на Украине, проводить всевозможные учения. К слову, сейчас Канада направила в Незалежную отряд спецназа для помощи в подготовке местных силовиков.

Как заметил политолог, подобное происходило не один раз. Под громкие разговоры о российской агрессии США вторгались на территорию Афганистана, вместе с союзниками уничтожали Ливию. Теперь Запад продолжает наращивать военное присутствие у границ РФ, планируя провокацию в неспокойной части Украины – Донбассе.

“Монстр с окровавленными клыками, по колено в костях своих жертв рычит: “Смотрите, какие злые эти русские”, – пишет Роджерс на LIFE.

Ранее о планах США по нападению на Донбасс рассказывал чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь.