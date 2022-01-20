Мнение: О встречном ультиматуме Байдена: теперь Путину — π…ц?

Вот всё и встало на свои места. Точнее, тот, кто слишком много о себе возомнил, поставлен на место. Или, если угодно, окончательно загнан в угол — и кто сказал, что «так нельзя»?

Короче, шантаж не удался, блеф провалился, взять нахрапом Запад на слабо́ не получилось. Теперь приходится думать о спасении лица с наименьшими потерями. Благо, старый джентльмен Джо #Байден крохотный выход всё же оставил.

Хотя…

Американский 46-й президент Джозеф Робинетт Байден-младший наконец-то сказал своё веское слово. Без обиняков и полутонов он чётко заявил, что ждёт Россию и её лидера Владимира Путина, если тот решится отдать приказ об атаке на Украину. Говоря одним словом — #катастрофа.

Россию ждут «катастрофические последствия», если страна проявит агрессию по отношению к Украине. Об этом на пресс-конференции заявил президент #США Джо Байден. По его словам, президент России Владимир Путин «никогда не видел санкций», подобных тем, которые будут введены в случае, если «вторжение на Украину» всё же произойдёт. У РФ есть военное преимущество над Украиной, и в случае вооружённого конфликта Россия победит, но в будущем понесёт катастрофические потери — «в ближней, среднесрочной и краткосрочной перспективе». В частности, заявил президент США, в случае эскалации #Россия столкнётся с «жёсткими экономическими последствиями», а её банки не смогут проводить операции с долларами.

Это означает, по сути, одномоментную остановку практически всей российской внешней торговли. Страна не сможет продавать нефть, газ, металлы, зерно, лес и т.п. — всё это биржевые товары, торгуемые в долларах, и контракты заключены тоже в америкаснкой валюте. Также РФ не сможет закупать за рубежом даже критически необходимые товары, включая медикаменты и продовольствие — за редким исключением там тоже все расчёты прописаны в долларах. В обоих случаях контрагентами по ним выступают российские банки, начиная от Сбера и ВТБ, заканчивая карманными кошельками олигархов. Торги на российском валютном рынке тоже прекратятся: расчёты по сделкам станут невозможными по причине всё того же запрета. То есть, если кто думает, что российские экспортёры смогут получать за свои товары хотя бы рубли, он ошибается.

Точно так же «встанут» расчёты по банковским картам международных платёжных систем, выпущенных российскими банками. Даже в чисто внутренних транзакциях, номинированных в рублях, частично задействованы валютные счета (в том числе для расчётов с самими платёжными системами). Впрочем, отечественных карт «Мир» эти проблемы не коснутся — по крайней мере до тех пор, пока не нужно будет закупить за рубежом партию комплектующих к серверам, хабам и роутерам. Несладко придётся владельцам валютных вкладов: вероятно, их принудительно конвертируют в рубли по неясному курсу. Сам же #рубль вернётся в эпоху СССР и «чёрного рынка».

В общем-то, это действительно «адские» санкции, если запрет на транзакции в валюте коснётся всех российских банков и распространится на все основные мировые валюты, в том числе #евро, британский фунт и швейцарский франк. Вероятность именно этого сценария весьма высока, поскольку Вашингтон несколько недель уламывал своих европейских союзников — и, кажется, уломал. Единственная надежда, что под американский и европейский «валютный бан» подпадут не все кредитные организации РФ, а только связанные с государством. Тогда какие-то расчёты в долларах и евро будут возможны через «Альфу» или Tinkoff — но недолго: как показывает практика, американские санкционные списки имеют нехорошее свойство быстро пополняться новыми фигурантами.

Ранее в Кремле полагали, что на подобные меры США и их союзники не решатся. Уж слишком велика цена, которую придётся заплатить за «наказание» России. Всё таки отключение крупнейшего экспортёра сырьевых ресурсов от долларовых расчётов не может пройти безболезненно для потребителей, а на перестройку рынка нужно время, — и потери Европы тут будут велики. Но хотя Джо Байден и признал, что Соединённые Штаты и страны Европы понесут ущерб в случае экономических санкций против России, однако для Москвы, по его словам, последствия окажутся более заметными. А недавний «газовый коллапс», когда цены на голубое топливо взлетели в разы, показал, что последствия роста цен на энергоресурсы будут серьёзными, однако не катастрофическими для европейских экономик и вполне преодолимыми. При этом Вашингтон уже не раз давал понять, что остановить «российскую агрессию» для него — это дело принципа. А коли так, «нашла коса на камень»…

Вместе с тем, не слишком почётный, но и не самый унизительный выход из ситуации Белый дом всё же оставил для Владимира Путина. Как собаке кость, Джо Байден кинул ему неформальное мнение, что #Украина вряд ли в скором времени вступит в #НАТО, ведь для этого ей нужно «выполнить ряд условий». То есть, озвучен некий вариант бейкеровского «ни на дюйм не придвинется», точно так же сказанный как бы между делом. Ни о каких юридически обязывающих гарантиях речи, понятное дело, нет. Просто подвешивание вопроса о членстве на неопределённый срок в качестве компромисса.

Столь же ненавязчиво было сделано предложение этот компромисс оформить на личной встрече двух президентов в текущем году. В преддверии которой можно продолжить бессмысленные «консультации по безопасности» и даже достичь каких-нибудь договорённостей по малозначительным вопросам. Таков максимум уступок российскому лидеру, на который готовы идти США. С точки зрения российских амбиций — совсем не густо.

Теперь у Владимира Путина есть три варианта действий. Первый — продолжить нагнетать напряжённость, не переходя однако границ Украины и грани разумного, в надежде, что Штаты предложат что-то ещё. Тут, правда, есть риск, что «заряженное ружьё» выстрелит само. Второй — снова поднять ставки и проверить делом, насколько США и #НАТО готовы «отвечать за базар». Тем более, что по некоторым признакам, в Кремле считают ущерб от американских экономических санкций приемлемым. Однако в данном случае кремлёвские, которые традиционно плохо дружат как с экономикой, так и с головой, могут ведь и просчитаться. Наконец, третий путь — смириться и взять «что дают», превратив это в геополитический успех средствами агрессивной пропаганды. Но это совсем не по-пацански, и серьёзные люди не поймут, чего ради был весь «кипеш», если Штаты на коне, Украина при оружии, а Россия в той же ж***, где и была раньше с точки зрения пресловутой безопасности.

В общем, «куда ни кинь, всюду клин».

Какой из трёх клиньев выберет Владимир Путин? Или рискнёт испить чашу до дна?

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