«Россия осенью 2020 и сейчас — это разные страны»

Навальный дал интервью из колонии журналу Time.

Американский журнал Time опубликовал интервью с политиком Алексеем Навальным, отбывающим срок в покровской колонии №2 после замены ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Фотографию оппозиционера с надписью «The Man Putin Fears» издание поместило на обложку.

Обложка журнала Time

Автор материала Саймон Шустер общался с политиком по почте: ответы Навальный посылал в нескольких письмах. Оппозиционер просил не задавать слишком много вопросов, так как в колонии у него не так много свободного времени, чтобы писать.

Политик напомнил, что в исправительном учреждении практически никто из заключенных с ним не общается. «Буквально одному разрешают говорить со мной», — сказал он. Кроме того, администрация распорядилась заклеить окна в его камере белыми листами бумаги, так что иногда Навальному кажется, что он живет «в коробке из-под обуви».

«Нет сомнений, что даже самые простые решения о моей жизни здесь принимают в Кремле, а по важным вопросам — вроде допуска врачей — сам Путин»,

— отметил оппозиционер.

Навальный рассказал и своем взгляде на сообщения о возможном вторжении РФ в Украину, о котором начали говорить этой осенью после новостей о сосредоточении военных подразделений и техники на границе.

«Запад раз за разом попадает в элементарную ловушку Путина. Тот выдвигает какие-то безумные смехотворные требования вроде нынешних […] А если США не согласятся, то он “что-то устроит”.

США вместо того, чтобы игнорировать этот бред, принимают путинскую повестку и бегут организовывать какие-то встречи. Ровно этого Путину и надо. Ведь обратное предполагает: есть не нападешь на Украину, то санкции не введем. Будет тебе морковка, а не кнут»,

— пояснил политик.

По словам Навального, за год РФ стала еще более авторитарным государством. «Россия осенью 2020 и сейчас — это разные страны с сильно отличающимся политическим режимом. Уже тогда это была полноценно авторитарная власть, но все же настолько массовое и тотальное отстранение кандидатов от выборов, признание всех независимых журналистов “иноагентами”, а тысяч людей — экстремистами мало кто мог себе представить. РФ за месяцы проделала путь, который у Беларуси занял годы», — отметил он.

Говоря о будущем, оппозиционер сообщил, что его главной целью является проведение в России честных всеобщих выборов.

«Ну а там я уже займу то место, которое определят избиратели. Для меня это важно. Никакой сценарий власти, кроме честных выборов, я не считаю подходящим и годным. А не как Ельцин — один раз честно, а потом цензура и фальсификации», — заключил он.

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Год назад Алексей Навальный вернулся в Россию после реабилитации в берлинской клинике, где он оказался после отравления боевым отравляющим веществом семейства «Новичок». Сразу же после посадки самолета оппозиционера задержали. Вскоре состоялся суд, который удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказания о замене оппозиционеру условного срока по делу «Ив Роше» на реальный и отправил его в колонию №2 Владимирской области на два с половиной года.

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