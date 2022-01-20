Экс-глава МИД ФРГ – Европа должна назвать России цену военных действий

Шаг к ослаблению напряжённости в «украинском кризисе» должна сделать прежде всего Россия, отмечает бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью ZDF. По его словам, Европе необходимо выработать общую позицию и «назвать РФ цену военных действий». Поскольку ни ЕС, ни США не хотят «ввязываться в военный конфликт с Россией», считает Габриэль, речь идёт в первую очередь об экономических санкциях — и у ЕС есть «множество вариантов».

Западная кампания по продвижению диалога продолжается. Блок НАТО предложил новые переговоры. Завтра госсекретарь США Блинкен отправится в Киев и, после согласования с европейцами в четверг в Берлине, в пятницу в Женеве встретится со своим российским коллегой. Можно ли таким образом усмирить Россию? Из Гослара Зигмар Габриэль, бывший председатель СДПГ, бывший федеральный министр иностранных дел, ныне председатель «Атлантического моста». Добрый вечер!

ЗИГМАР ГАБРИЭЛЬ, бывший министр иностранных дел Германии: Добрый вечер, госпожа Шаустен!

Габриэль, диалогу нет альтернативы. Сегодня Бербок в некоторой степени выдвинула этот тезис на первый план, и сейчас об этом много говорят. Но достаточно ли этого? Прежде всего: какой язык понимает Россия?

ЗИГМАР ГАБРИЭЛЬ, бывший министр иностранных дел Германии: Конечно, госпожа Бербок абсолютно права. Альтернативы диалогу нет, но для танго нужны двое, то есть, так сказать, с другой стороны также должна присутствовать готовность к диалогу. А до сих пор мы были свидетелями, во-первых, действительно непостижимой демонстрации угрозы — более 100 тысяч военнослужащих на границе с Украиной и, во-вторых, высказываний замминистра иностранных дел России, которые создали впечатление, что война стала допустимым средством российской политики. И именно поэтому я думаю, что сначала нужно спросить у России, готова ли она пойти на деэскалацию, потому что эскалация исходит не от Украины, или Европейского союза, США, или НАТО.

Тогда каким образом европейцы могут оказать давление и получить этот ответ? Теперь у нас в распоряжении определённо есть такой каталог санкций, и исключение из SWIFT, европейской платёжной системы, уже, очевидно, не является его частью. Так или иначе, опасения усиливаются. Его частью не является и «Северный поток — 2». Канцлер Шольц снял этот вопрос с повестки дня, потому что «Северный поток — 2», по его словам, является чисто коммерческим проектом. Как-то не хватает последствий.

ЗИГМАР ГАБРИЭЛЬ, бывший министр иностранных дел Германии: Прежде всего нужно понимать, что Европейскому союзу явно отводится место на задворках. Поэтому я думаю, хорошо, что госпожа Бербок поехала туда, потому что американцы ведут переговоры с русскими о ситуации в Европе. Для убеждённого европейца это может повлечь разочарование в Европейском союзе в целом. Это означает, что ЕС, во-первых, должен занять общую позицию по будущим действиям. Во-вторых, поскольку ни мы, ни США не хотим ввязываться в военный конфликт с Россией, остаются только экономические санкции, и тут, конечно, есть масса вариантов. Необходимо назвать РФ цену военных действий. Я имею в виду, что в данном случае мы говорим о войне или возможной войне в Европе. Это настолько немыслимое событие, что русским нужно сказать, насколько дорого им это обойдётся в итоге, а у европейцев есть множество вариантов.

Дата выхода в эфир 18 января 2022 года.