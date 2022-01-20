 

Когда в России наступит пик заболеваемости “омикроном” – ответ вирусолога Альтштейна

20.01.2022, 5:56, Разное
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Новый вариант коронавируса “омикрон”, выявленный в конце 2021 года, отличается повышенной заразностью, однако он пока не привел к росту числа госпитализаций. Несмотря на то, что летальность этого штамма значительно ниже, граждан просят соблюдать осторожность и призывают вакцинироваться.

Пик заболеваемости “омикроном” вполне может наступить в ближайшие две недели. Так считает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. После этого, как отметил эксперт в беседе с “Радио 1”, новый вариант коронавирусной инфекции отступит.

Делая такие заявления,
Альтштейн берет во внимание зарубежный опыт. В некоторых странах, по словам вирусолога, пик уже достигнут, и “омикрон” начал отступать. В России же этот штамм появился позже, а значит, и максимум по заболеваемости будет наблюдаться позднее.

За последние сутки в России было зафиксировано 33 899 случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались 698 человек. За все время в стране выявили почти 10,9 миллиона случаев заражения, умерли свыше 323 тысяч человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице вариант коронавирусной инфекции “омикрон” доминирует в структуре заболеваемости ковидом. Из-за роста числа заразившихся в городе повысилась нагрузка на амбулаторное звено, рассказывал градоначальник.



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