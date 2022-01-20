Лукашенко вообразил угрозу украинских националистов – эксперт Ходаренок

На днях Александр Лукашенко заявил о том, что Украина наращивает военный потенциал возле белорусской границы. По словам главы республики, там скапливаются украинские националисты-радикалы, которые хуже натовцев. Также белорусский лидер сообщил о сосредоточении 30 тысяч военных и техники со стороны Польши и Прибалтики.

Военный эксперт Михаил Ходаренок считает, что Лукашенко в разы преувеличивает, говоря о военной угрозе с запада и юга. Мол, президент Белоруссии должен думать не о поляках или украинцах, которые якобы находятся у границ, а об укреплении военного потенциала Союзного государства. Сейчас, по мнению обозревателя, важно создать объединенные вооруженные силы, создать ясную структуру подчинения, а пока это находится в подвешенном состоянии.

Ходаренок уверен: Лукашенко говорит об угрозе со стороны Украины из-за обиды. Якобы такова реакция официального Минска на экономические санкции Киева. Подводя итог, эксперт назвал заявления политика о скоплении украинских националистов возле границы “следствием воображения”.

Ранее политолог Дмитрий Абзалов заявил, что Белоруссия станет плацдармом для военных действий России против Украины. Он обратил внимание, что Александр Лукашенко убрал из Конституции пункт, в котором говорится о неразмещении ядерных вооружений на территории республики.