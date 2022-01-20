 

«Украина не хочет войны»

20.01.2022, 5:42, Разное
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Владимир Зеленский записал обращение к согражданам.

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к согражданам, в котором призвал не поддаваться панике из-за сообщений о возможности вторжения России. Видео опубликовано в фейсбуке политика.

«Сейчас все новости и информационное пространство заполнены одинаковыми сообщениями — про войну с Россией. Про то, что вторжение может начаться уже завтра, что это точно», — пояснил президент.

Украинский лидер отметил, что в этом нет никакой новости: по его словам, его страна уже восемь лет живет с такой угрозой. «Сейчас нападают не на наши земли, а на наши нервы», — добавил он.

Впрочем, в случае военного столкновения Украина сможет дать отпор, заверил президент.

«Украина не хочет войны, но Украина должна быть всегда готова к ней. Не боится, потому что защищает свою землю. Не сдастся, потому что это наша земля, нам некуда бежать. Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности»

В заключении Владимир Зеленский призвал жителей успокоиться, «выдохнуть», не верить фейкам и не «бежать за гречкой.

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С осени США и страны Европы фиксируют наращивание российской техники и войск к границе с Украиной. Издание Politico сообщало, что на спутниковых снимках заметно скопление российских танков, бронетанковых частей, а также самоходной артиллерии и наземных войск в 250-300 км от украинской границы. В Кремле эту информацию назвали «вбросом».

Сегодня расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что российские войска находятся в 90 км от Киевской области — на территории Беларуси. Формально военные прибыли туда на учения.

Источник: Новая газета



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