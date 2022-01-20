На Украине рекордно подорожали дрова

Стоимость дров в ходе торгов на Украинской энергетической бирже взлетела сразу на 602%, что стало «исторически максимальным» ростом цены, свидетельствуют данные торгов.

По данным Украинской энергетической биржи, цены на дрова на Украине резко выросли во втором полугодии 2021 года. Средняя их стоимость на биржевых аукционах подскочила на 35%. Всего за 2021 год на Украинской энергетической бирже продали 3,14 млн кубометров древесины на общую сумму 7,91 млрд гривен. Всего таким образом реализовали 92% от всего объема выставленной на торги продукции. При этом на бирже зафиксировали «исторически максимальное» повышение стоимости. На одном из аукционов стоимость взлетела на 602%, информирует «Корреспондент.net».

Напомним, в начале января стало известно, что из-за высоких цен на газ на Украине жители киевской новостройки начали отапливать 16-этажное здание дровами. Также стало известно, что высокие цены на газ на Украине привели к остановке трех заводов. О катастрофической ситуации в отрасли из-за высоких цен на газ на Украине заявили также производители хлеба.

Между тем председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что газ на Украине должен стоить 3,5 – 4 гривны за кубометр, а не 73. Он подчеркнул, что из-за высоких цен на газ на Украине может остановиться хлебопекарная, кондитерская, молочная промышленность. Медведчук отметил, что Украина газ получает напрямую из России, но платит не напрямую. По его словам, деньги уходят западным структурам, которые этот газ получают в России, делают сумасшедшую накрутку и продают Украине, а наценка ложится на плечи украинских граждан.

В свою очередь заслуженный энергетик Украины, бывшая исполняющая обязанности министра энергетики страны Ольга Буславец предупредила о нехватке газа на Украине для прохождения отопительного сезона. Она также допустила, что в случае острого дефицита топлива Нафтогаз может начать отбирать российский газ из транзитного потока.