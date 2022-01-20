Россия предупредила о последствиях поставок оружия на Украину

Посольство РФ в Соединенном Королевстве предупредило, что поставка Британией оружия на Украину приведет к росту напряженности и обострению конфликта.

«Совершенно очевидно, что поставка Великобританией смертоносного оружия Украине лишь разожжет конфликт и увеличит напряженность», – говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства РФ в соцсети Twitter.

В среду замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил, что Британия поставила Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет в условиях якобы существующей «серьезной вероятности российского вторжения». В понедельник министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что поставляемые Украине системы «не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России».

При этом военный эксперт Алексей Леонков в комментарии сказал газете ВЗГЛЯД отметил, что «у [британских противотанковых ракетных] комплексов NLAW небольшая дальность применения, и эффективнее всего их применять не для обороны, а для наступления».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к росту напряженности вокруг Украины. «Мы хотели бы, чтобы наши визави, в том числе в Германии, тоже обращали [на это] внимание. А отношениями с Германией мы весьма и весьма дорожим. Они важны для нас, и мы надеемся, что мы будем последовательно их развивать», – сказал Песков.

В среду посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Германию «в кратчайшие сроки» предать Киеву военные корабли и современные системы противовоздушной обороны. В середине декабря появились сообщения, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель якобы лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство Меркель в том, что оно якобы заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Германия якобы помешала поставкам оружия Киеву по линии НАТО.

В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. РФ неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.