 

Euronews – ВОЗ прогнозирует появление новых штаммов COVID-19

20.01.2022, 4:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый антирекорд по заражаемости коронавирусной инфекцией побит во Франции, где за сутки выявили около 465 тысяч новых случаев. ВОЗ предупреждает, что пандемия ещё не закончилась, и прогнозирует появление новых вариантов коронавируса. Европейское агентство лекарственных средств при этом предостерегло от слишком частой ревакцинации, передаёт Euronews.

Во Франции зафиксирован рекордный суточный показатель заражаемости COVID-19: около 465 тысяч новых случаев.Это почти на 100 тысяч больше, чем прошлый антирекорд от 11 января. Другие страны, такие как Румыния, Россия, Великобритания и Италия, также сообщили о росте заболеваемости. 

Всего в мире за минувшую неделю выявлено более 18 миллионов случаев заражения. При этом ВОЗ отмечает, что уровень смертности от ковида остается стабильным. 

ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, гендиректор ВОЗ: Эта пандемия ещё не закончилась. И с невероятным ростом «омикрона» во всём мире, вероятно, появятся новые варианты. 

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) призывает фармацевтические компании работать над комплексными вакцинами от разных вариантов коронавируса. Также медицинский регулятор ещё раз предостерёг от частой ревакцинации. 

МАРКО КАВАЛЬЕРИ, глава отдела по стратегии вакцинации EMA: Изучая возможные подходы к вакцинации против «омикрона» и других вариантов вируса, члены Международной коалиции органов по регулированию лекарственных средств согласились с тем, что с глобальной точки зрения введение нескольких бустерных доз с короткими интервалами не будет устойчивым в долгосрочной перспективе. 

Кроме вакцины, фармацевтический гигант Pfizer теперь ставит и на лекарство от COVID в таблетках Paxlovid. Его производством с третьего квартала этого года теперь займётся Франция.  

Но в большинстве европейских стран вакцинацию всё ещё считают главным оружием в борьбе с вирусом. Например, в берлинском музее «Форум Гумбольдтов» в течение трёх дней желающие могут сделать прививку от ковида. По мнению властей, эта акция поможет спасти сектор культуры, доступ к которому положен только вакцинированным. 

Дата выхода в эфир 19 января 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Поезд “Черновцы – Киев” изменит маршрут из-за обвала грунта

08.03 / Захарова объяснила, почему мужчина должен быть главным

10.11 / Актер “Квартала 95” Великий считает, что Зеленский не вернется в шоу-бизнес после президентства

29.12 / Диетолог назвала способ снижения калорийности блюд с майонезом

23.08 / Ученые работают над новым методом, который поможет устранить симптомы астмы

19.11 / Путин наградил главу Карачаево-Черкесии орденом Почета

30.09 / Появились рендеры кросс-универсала Volkswagen Polo

18.09 / В Германии оценили степень готовности «Северного потока – 2»

05.09 / В ГД предупредили главкома ВСУ о риске проехать по Москве в автозаке

23.12 / Стало известно о состоянии пострадавших при крушении вертолета под Воронежем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика