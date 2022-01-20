 

Мнение: Психологика событий. Виды нашего страха

20.01.2022, 4:16, Разное
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19 января 2022 года – возможно, переломная дата: это День, когда уродливая ковидобесная истерия, два года бушующая у нас на глазах по всему миру, ВОЗМОЖНО, пошла наконец на убыль, исчерпав свой потенциал запугивания широких масс человечества. И в связи с этим – интересный вопрос: а что, собственно, позволило ковиду – болезни с очень низким коэффициентом летальности, которой было к тому ж не так-то просто заразиться – держать в непрерывном страхе весь мир? Каков психологический механизм нашего страха?

Как ни странно, у массового страха перед ковидом есть много общего… с банальной аэрофобией. Так что, поговорив о ковиде, мы с вами попутно еще и разберемся, почему так много людей боится летать на самолетах, но почти никто не боится ездить на машинах – при том, что вероятность погибнуть в ДТП на самом деле ВЫШЕ, чем вероятность разбиться в авиакатастрофе! Поговорим на щекотливую тему отношения к разным типам смерти – а заодно о том, при чем здесь контроль.

В общем, продолжаем разбираться с Новой Нормальностью.

Источник: Размышления вольного социолога



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