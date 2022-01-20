 

Мнение: “Построй АЭС”

20.01.2022, 4:12, Разное
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"Росатом" представил у себя на сайте простенькую компьютерную игру, где предлагается в формате пошагового симулятора построить АЭС за 100 ходов.
Скачать и ознакомиться с продуктом от наших атомных геймдизайнеров можно по ссылке http://www.rusatom-overseas.com/ru/games-apps/build-npp/?fbclid=IwAR3JlfBru5G0GRtRWrM9hbCZg-7RFtma-B1TObs9pwBGHleRowsuKx_MlrA
Получилось со второго раза.

Аннотация:

Экономическая игра “Построй АЭС” даст вам возможность проверить, сможете ли вы руководить глобальным проектом, насколько эффективно вы управляете временем, ресурсами и финансовыми потоками, одновременно побывать в роли экономиста, логиста, строителя и управленца.
Способны ли вы не только выдержать сроки строительства, но и получить первую прибыль?
Тренируйте универсальные профессиональные компетенции, играйте и учитесь, получайте полезный опыт.

Источник: Colonel Cassad



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