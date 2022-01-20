Стартовали прямые продажи консоли PlayStation 5

Японская компания «Сони» так и не смогла насытить мировой рынок своими игровыми приставками PlayStation 5. Консоли все еще остаются остродефицитным товаром, за которым охотятся как спекулянты, так и неудержимые геймеры.

Однако Sony продолжает экспериментировать с маркетингом. Так, стало известно, что в нескольких европейских магазинах PlayStation 5 начали продавать свободно, без всякого предзаказа.

Это похоже на продажу колбасы в СССР. Когда вы приходите в магазин, видите продавца, ценник, но не видите товара. И вам говорят, что вы можете его купить свободно, «когда завезут». Впрочем, есть и другой путь, который использует Sony. На особом интернет-ресурсе производитель раздает талоны, по которым можно попытаться выкупить приставку в определенный период времени.