Глобальный каталог пополнили данными о 800 подледниковых озерах

В процессе таяния ледников образуется множество подледных озер, которые могут существовать достаточно долго, прежде чем выльются наружу, говорят ученые. Разумеется, уже известные озера не остаются статичными.

Представители науки внимательно следят за происходящим. По сообщению источников, недавно в глобальный каталог они добавили 800 подледниковых озер.

По словам специалистов, такие водоемы все еще очень плохо изучены. Например, принято считать, что, образовавшись изо льда, они содержат чистейшую воду. Но это не всегда так. Также ученых интересует динамика расширения озер, развитие в них живых организмов и другие вопросы, ответы на которые позволяют лучше понять, как происходит глобальное потепление и к чему оно приведет.