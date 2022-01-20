 

Глобальный каталог пополнили данными о 800 подледниковых озерах

20.01.2022, 4:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В процессе таяния ледников образуется множество подледных озер, которые могут существовать достаточно долго, прежде чем выльются наружу, говорят ученые. Разумеется, уже известные озера не остаются статичными.

Представители науки внимательно следят за происходящим. По сообщению источников, недавно в глобальный каталог они добавили 800 подледниковых озер.

По словам специалистов, такие водоемы все еще очень плохо изучены. Например, принято считать, что, образовавшись изо льда, они содержат чистейшую воду. Но это не всегда так. Также ученых интересует динамика расширения озер, развитие в них живых организмов и другие вопросы, ответы на которые позволяют лучше понять, как происходит глобальное потепление и к чему оно приведет.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Международный туризм восстановится не ранее 2023 года – ООН

11.09 / Эксперт: Новые партии сумели расшевелить молчаливую часть электората

23.12 / “Никто не остался недопонят”. Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра

05.02 / В Германии заявили о неэффективности санкций против России

05.07 / Данилов о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО: Россия сделала концлагерь. Гитлер тоже выдавал аусвайсы

08.07 / Зеленский сменил главу Ивано-Франковской ОГА

10.07 / Голикова сказала, с какими странами РФ возобновит авиасообщение

25.11 / В Госдуму внесли проект о защите попавших под санкции компаний

28.07 / Песков прокомментировал возможность возвращения российских офицеров в СЦКК

11.10 / Армию и полицию Сербии решили оснастить новейшими российскими вооружениями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика