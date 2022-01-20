 

Times – пандемия коронавируса привела к крушению популизма

20.01.2022, 3:50, Новости дня
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Пандемия коронавируса стала причиной резкого падения доверия к политикам-популистам, пишет The Times, ссылаясь на исследование учёных из Кембриджского университета. По их словам, причина такой тенденции заключается в том, что многим гражданам не понравилась политика популистов во время пандемии. Кроме того, пандемия оказала на общества объединяющий эффект, в то время как популизм востребован в разъединённых сообществах.


AP

В мире резко снизилась поддержка популизма, пишет The Times, ссылаясь на исследование, проведённое Кембриджским университетом. Как отмечает издание, в исследовании приняли участие 750 тыс. человек из 109 стран. В результате оказалось, что после начала пандемии в обществе значительно выросло доверие к технократам и учёным и снизилось доверие к популистам.

По мнению авторов исследования, возможная причина такой тенденции заключается в том, что многие люди сочли провальной политику известных популистов в отношении пандемии коронавируса (в частности, речь идёт о Дональде Трампе и Жаире Болсонару). Кроме того, учёные предполагают, что пандемия стала «объединяющим событием», в то время как популизм, как правило, распространён в разъединённых обществах.

Как пишет The Times, в исследовании отмечается, что доля европейцев, готовых голосовать за популистские партии, снизилась на 11%. Учёные подчёркивают, что некоторые популисты, такие как Дональд Трамп и Андрей Бабиш, уже потеряли власть, а другие (например, Болсонару) настолько непопулярны, что, вероятно, скоро также будут смещены. Даже положение таких укрепивших свою власть лидеров, как Виктор Орбан и Реджеп Эрдоган, заметно пошатнулось, пишет издание, ссылаясь на выводы исследования.

«Начиная с Эрдогана и Болсонару и заканчивая «сильными лидерами» Восточной Европы, мир испытал на себе волну популизма. Вероятно, что коронавирус привёл к тому, что эта волна изгладилась», — приводит издание слова одного из авторов исследования доктора Роберта Фоа.



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