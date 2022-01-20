Мнение: Незваный посредник

О попытках "друга Реджепа" стать посредником в украинском вопросе.

Незваный посредник

Советник Эрдогана Ибрагим Калын призвал Путина и Зеленского «уладить разногласия», причем сделать это предложено на территории Турции, которая готова выступить в качестве посредника и предоставить для этого переговорную площадку. Это уже далеко не первое такое предложение, которое в Москву поступает из Анкары. Ранее Турция уже несколько раз делала аналогичные заявления, пытаясь представить себя в качестве посредника между Москвой и Украиной. Кремль раз за разом давал Эрдогану вежливый отлуп, как, собственно, и на этот раз.

«Посредническую роль Турции» Москва готова приветствовать лишь в виде влияния на Украину с целью заставить ее выполнять подписанные ею Минские соглашения, которые Украина при Порошенко и Зеленском выполнять не хочет. Такой себе прозрачный намек, что если Эрдоган едет встречаться с Зеленским и хочет быть посредником, пусть передаст ему и без того хорошо известные требования Кремля по вопросу Минских соглашений.

Турция, разумеется, рассматривает «посредничество» как способ расширить свое влияние в Черноморском регионе и сформировать для себя роль одного из модераторов конфликта. Это далеко не первое поползновение на территории бывшего СССР. Не так давно Турция всячески пыталась застолбить роль одного из арбитров армяно-азербайджанского конфликта, пользуясь победой Азербайджана в Карабахской войне, которая была достигнута при помощи Турции. Но Россия заблокировала эти стремления Эрдогана, в результате чего основные переговоры между Арменией и Азербайджаном проходят при посредничестве Кремля как главного арбитра этого конфликта.

Аналогичным образом Турция совсем недавно пыталась выступить в роли модератора казахстанского конфликта, используя распространяемое в Средней Азии влияние, направленное на придание формы идеологической концепции Великого Турана. Уже в ходе кровавых событий в Алма-Ате Турция начала активно озвучивать тезисы о возможности турецкого посредничества в стабилизации Казахстана, а националистическая пресса и вовсе проговаривалась о том, что хорошо бы послать «турецких миротворцев» в Казахстан.

Но и тут не выгорело – Россия отреагировала очень быстро на казахские события, и в республику был введен контингент войск ОДКБ, который поспособствовал оперативной стабилизации ситуации и прекращению вооруженных беспорядков. Турция была откровенно разочарована таким развитием событий. Один из турецких чиновников даже публично осудил ввод войск ОДКБ в Казахстан, после чего МИД Турции выступил с разъяснением, что его не так поняли и он не это имел в виду. Анкара, очевидно, разочарована упущенной возможностью и сохраняет хорошую мину при плохой игре. В националистической и пантюркистской прессе ситуация в Казахстане вызвала глухую критику в отношении Эрдогана и правящей коалиции, которые упустили выгодный момент для вмешательства, позволив России выступить главным модератором казахского кризиса.

В текущих реалиях возобновление призывов допустить Турцию к украинскому урегулированию обозначает намерения Турции продолжать попытки расширения своего влияния на территории республик бывшего СССР, изыскивая различные практические возможности, которые позволят обратить эти желания в реальные геополитические выгоды.

Турция уже давно поняла, что старый миропорядок рушится и сферы влияния тех или иных стран (в том числе и России) определяются не какими-то бумажками договоров, а только и исключительно военно-политическими и экономическими возможностями удерживать и контролировать свои интересы. Понимая эти правила игры, Турция вот уже лет 5 активно пробует различные сферы влияния (в том числе и российские) на зуб. Где-то получается, где-то нет, но вполне очевидно, что, встав на этот путь, Эрдоган сворачивать с него не собирается.

России совершенно нет нужды потакать желаниям Эрдогана, поэтому он будет получать вежливые отказы в той или иной форме. Россия уже ясно дала понять, что не видит смысла обсуждать украинский вопрос с американскими марионетками в Киеве и намерена говорить по существу с хозяевами этих марионеток, что мы в последние недели и наблюдаем на фоне бряцанья оружием и алармистских заявлений в СМИ.

Эрдоган в это уравнение никак не вписывается хотя бы по той причине, что у него нет реальных рычагов влияния на киевский режим. Как нет его и у Франции с Германией, переговоры с которыми в рамках нормандского формата ни к чему не привели, как как США легко могут торпедировать любые договоренности по Украине, которые мешают курсу на поддержание управляемого конфликта, выгодного США. Поэтому появление Эрдогана ничего принципиально в переговорах по Украине поменять не может – это выгодно лишь самому Эрдогану, который может попробовать половить геополитическую рыбку в мутной воде войны на Украине.

Россия, разумеется, будет продолжать поддерживать отношения с Эрдоганом и периодически заключать с ним взаимовыгодные сделки, как не раз делала это в Сирии, но вряд ли это возможно применительно к Украине, хотя проект, связанный с попытками затащить Эрдогана в Крым на открытие мечети в Симферополе, периодически еще подает признаки жизни. Но вряд ли это возможно без признания Турцией Крыма, а это, в свою очередь, связано с вопросом цены этого признания (например, признания Россией Республики Северного Кипра), которую Россия на текущем этапе платить не заинтересована. Поэтому на украинском направлении реальных точек соприкосновения между РФ и Турцией не очень много.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/v-mire/nezvanyy-posrednik/ – цинк

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