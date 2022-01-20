Шведские ученые заявили о превышении безопасного уровня химического загрязнения нашей планеты

Исследования, проведенные в Стокгольмском центре устойчивого развития, показали, что на Земле уже превышен уровень безопасного загрязнения Земли вредными химическими соединениями.

Среди множества химических соединений ученые выделили три категории. Это пестициды, антибиотики и пластмассы. Одни являются ядами, другие негативно влияют на микробиологию всех живых организмов, а третьи слишком долго разлагаются, но также попадают в пищевую цепочку.

Загрязнение выше безопасного уровня означает, что на глобальном уровне уже нарушена стабильность экосистемы. За последние два столетия человечество нарушило равновесие, которое природа создавала десятки тысяч лет, утверждают ученые.