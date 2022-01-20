 

Американцы отправят космический зонд за пределы Солнечной системы

20.01.2022, 3:24, Новости дня
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В Соединенных Штатах планируют новую космическую миссию, организатором которой станет университет Джонса Хопкинса. Задачей является отправка специального космического зонда, который отправится изучать пространство за пределами Солнечной системы.

Для того чтобы сократить время полета, ученые хотят разогнать аппарат до максимально возможной скорости. Для этого его нужно запустить в определенном временном окне, чтобы зонд пролетел мимо Юпитера и использовал для разгона его мощную гравитацию.

Первый этап осуществления проекта рассчитан до 2032 года. Зонд должен предоставить информацию о границах гелиосферы – так называемого пузыря, который ограничивает предела Солнечной системы. Затем он пройдет так далеко, как только сможет.



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