Мнение: Банальная история

Любопытная история во Франции, когда суд внезапно принял сторону страховой компании, отказавшейся выплачивать страховку родственникам умершего от ковида человека. Основанием стал аргумент, что вакцина экспериментальная, согласие на медицинскую манипуляцию экспериментальным средством, повлекшую смерть застрахованного, суд приравнял к суициду. А значит — никаких выплат.

Во Франции действует континентальное право, не прецедентное, однако сам факт того, что уже вынесено решение по столь щекотливому вопросу, может говорить о том, что власти рассматривают вариант сворачивания (по крайней мере на данном этапе) кампании по массированному вакцинированию. Но при этом вину за все смертельные, побочные случаи, равно как и осложнения перекладывают на самих вакцинированных. Вас же никто не принуждал, ведь правда?

Всем хорошо: власть отработала политический проект. Фармкомпании заработали и обогатились. А проблемы тех, кто купился на ложь, равно как и малодушно разменял свои права на обещания безопасности — это их проблемы. Если вы дураки, то кто вам виноват?

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