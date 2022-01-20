 

Мнение: Абъюзивные отношения

20.01.2022, 2:42, Разное
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Если ты не ненавидишь страну в которой живешь и народ, с которым живешь, нет никаких проблем, чтобы продолжать жить в стране, где родился и вырос.
От воспитания действительно многое зависит. Разумееся, если тебя воспитывают с представлением, что Россия была, есть и будет черной дырой, то тогда конечно – тяжко жить в "этой стране", безотносительно того, как она в данный исторический момент называется, особенно если учитывать простой факт, что за свою историю Россия несколько раз меняла название, государственное устройство, общественно-политический строй, экономическую формацию и т.п. Разумеется, у отечественных западников и так называемой "интеллигенции", расхождение ожиданий с реальностью порождает системный когнитивный диссонанс и стремление изображать себя жертвой "ужасного государственного голема" и "не того народа, который требовался". Хотя по большей части, такие самоназначенные "жертвы российского абъюзинга" просто нафиг не нужны, ни обществу, ни государству, что еще больше раздражает тех, кто мнит себя "властителями дум", коими они конечно не являлись и не являются.

Источник: Colonel Cassad



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