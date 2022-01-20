Ученые заявили о начале эры электрических автономных тракторов для АПК

На Тайване взялись за активную разработку автономной сельскохозяйственной техники. По словам представителей Пиндунского университета, пройдет немного времени, и на полях, принадлежащих агрофермам, мы будем видеть только автономные трактора с электрическим приводом. А солярка вместе с трактористами оттуда уйдут навсегда.

В данный момент на Тайване заканчивают разработку легкого автономного трактора. Машина будет с искусственным интеллектом, возможностей которого достаточно, чтобы полностью исключить человека из рабочего процесса, утверждают ученые.

Кстати, трактора на электрической тяге пытаются создать очень давно. Первые образцы появились еще в конце позапрошлого века. Однако до сиз пор проблемой было питание. Ведь достаточно емкие аккумуляторы появились совсем недавно.