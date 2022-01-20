 

В США назвали планеты, на которые человечество теоретически могло бы переселиться

20.01.2022, 2:39, Новости дня
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Если Земля когда-нибудь погибнет, человечество теоретически сможет переселиться на другую планету, говорят ученые из Соединенных Штатов. Однако не стоит рассчитывать, что условия там будут столь же благоприятны, как дома. На самом деле, по сравнению со всеми известными на сегодня экзопланетами Земля выглядит как райский сад.

Однако если человечеству нужен будет новый дом, а для переселения уже будут созданы необходимые технологии, нужно знать, на какую планету лететь.

По мнению ученых, наиболее благоприятным местом станут спутники Юпитера. Условия на некоторых из них гораздо лучше, чем на Марсе. Существует еще насколько неплохих вариантов за пределами Солнечной системы. Однако путь туда слишком долгий. Впрочем, ученые говорят, что можно рассматривать для колонизации 24 небесных тела.



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