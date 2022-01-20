 

Умерла умышленно заразившаяся коронавирусом чешская певица

20.01.2022, 2:06, Новости дня
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Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, выступавшая в составе ансамбля Asonance, умерла от COVID-19 после умышленного заражения коронавирусом от родственников, сообщило Чешское радио.

Хорка хотела получить справку о перенесенном заболевании COVID-19, вызываемом коронавирусом. Она планировала зарубежные поездки и нуждалась в документе, чтобы избежать социальных ограничений, которые во многих странах введены для непривитых и не болевших COVID-19. При этом 57-летняя певица категорически отказывалась от вакцинации, передает ТАСС.

По словам сына исполнительницы песен фольклорного жанра, когда заболели ее родственники, она не изолировалась и продолжила жить с ними, информирует сайт радиостанции «Говорит Москва».

За несколько дней до смерти женщина написала, что выздоравливает: «Теперь будут театр, сауна, концерты и скорое путешествие к морю». Сын певицы подчеркнул, что его мать не была сторонницей теорий заговора, и обвинил в ее смерти антипрививочников, убедивших женщину не ставить вакцину. Именно они, по его мнению, несут ответственность за преждевременную гибель матери, передает RT.

Напомним, в понедельник на 64-м году жизни от COVID-19 скончался один из лидеров итальянских антипрививочников Луиджи Марилли.



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