 

Бесшумные двигатели создают, используя секреты тихого полета совы

20.01.2022, 1:54, Новости дня
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Оказывается, основной шум в реактивных двигателях воздают лопасти, расположенные у задней кромки турбины. Если заставить их работать тихо, тогда шум низколетящих современных авиалайнеров перестанет беспокоить окружающих. Это очень важно для людей, живущих в окрестностях аэропортов, говорят эксперты.

Поставить какой-либо классический глушитель не представляется возможным, отмечают инженеры. Сразу упадет мощность турбины. Некоторые специалисты даже утверждают, что от шума не удастся избавиться никогда. Но как же тогда летает сова? Взмахов ее крыльев добыча не слышит, хотя уши у этих существ на несколько порядков чувствительнее, чем у человека.

Ученые пытаются разгадать, в чем секрет столь тихого полета, а затем – использовать его для создания более тихих турбин.



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