 

Ученые обнаружили самого глубоководного кальмара

20.01.2022, 1:08, Новости дня
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Одна из экспедиций занималась поиском у берегов Филиппин обломков кораблекрушений. Их интересовал эсминец, потопленный во времена Второй мировой войны. В результате, исследователи сделали крупное научное открытие в несколько иной сфере.

Им удалось обнаружить ранее неизвестный вид кальмара, который живет на глубине в 6,2 километра под поверхностью океана! Это самый глубоководный кальмар из ныне известных науке, отмечают специалисты.

Кстати, во время поисков использовали глубоководный подводный аппарат, который полтора года назад опускался на дно Марианской впадины. Там глубина почти вдвое больше, напоминают ученые. До сих пор максимальной глубиной обитания кальмаров считали 4,7 километра.



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