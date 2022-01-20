Эксперт сообщил о наличии полезных ботов в Telegram

В мессенджере Telegram есть возможности, о которых мало известно, говорят эксперты из ассоциации пользователей мессенджеров и социальных сетей Владимир Зыков. В частности, он обращает внимание на наличие ботов, при помощи которых можно найти любую нужную информацию.

Однако нужно еще знать, как использовать весь этот функционал. Например, знаете ли вы, что при вводе комбинации @vid, после которой последует пробел любое нужное вам слово, вы войдете в YouTube, где в уже будет готовый список видеороликов. Их название будет заканчиваться именно на введенное вами слово?

По словам эксперта, код мессенджера дает невероятные возможности. На самом деле, потенциал Telegram еще не раскрыт, утверждает специалист.