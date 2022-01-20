 

В Южной Корее предложили новый материал для катода литиевых аккумуляторов

20.01.2022, 0:26, Новости дня
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Более чем на треть стоимость современных литиевых батарей зависит от катода, сообщают специалисты. Поэтому в эпоху перехода автомобилей на электрическую тягу важно снижать себестоимость производства именно катодов.

По словам южнокорейских ученых, им удалось совершить прорыв именно в этой сфере. А именно, они использовали иной материал, в результате чего плотность хранения электрического заряда удвоилась.

Инженеры испытали новые катоды, созданные из фосфата железа. Вообще-то, батареи с такими катодами уже производятся. Их выбирают потому, что они на 20% дешевле. Но нужно было жертвовать емкостью до тех пор, пока корейцы не предложили свою разработку. Подробнее о не можно узнать во время официальной презентации, о дате которой будет объявлено особо.



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