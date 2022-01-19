Венедиктова отреагировала на решение суда по мере пресечения для Порошенко

Ролик обнародовали на YouTube-канале Офиса генпрокурора.

“Есть позиция Офиса генерального прокурора, а не заместителя генерального прокурора. И она заключается в том, что народному депутату – пятому президенту сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Сообщили способом, который определен законом. Все остальные манипуляции, о которых мы узнаем из анонимных Telegram-каналов, – это бред, распространяющийся трусливыми недопиарщиками, которым стыдно и страшно показать свое лицо”, – начала она.

Венедиктова сказала, что суд сегодня подтвердил “законность и обоснованность этого подозрения, порядок его уведомления, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла с избранием меры пресечения”.

По словам генпрокурора, у следствия были причины “не медлить” с объявлением подозрения Порошенко.

“Заместитель генпрокурора, подписавший подозрение, координировал деятельность органов досудебного расследования по данному уголовному производству с самого начала и был знаком с материалами дела”, – сказала она.

Венедиктова назвала четырех фигурантов производства, которым объявлено о подозрении по угольному делу, соучастниками.

“Мы исходим из того, что перед законом равны все, и безусловно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения. Украине нужна справедливость и давайте ее искать цивилизованно в суде, не политизируя эти процессы”, – резюмировала она.

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его “незаконно пытались не допустить на территорию Украины”. По его словам, ситуацию удалось разрешить “исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов”.

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты “сбежали”.

После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.

О намерении обжаловать определение заявляли адвокаты пятого президента, такую возможность не исключали также в ГБР.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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