Боррель обсудил со Столтенбергом, Блинкеном и председательством Польши в ОБСЕ наращивание Россией военных сил вокруг Украины

Политики обсудили наращивание Россией военных сил вокруг Украины, а также текущие двусторонние и международные дипломатические отношения, “связанные с попытками России переопределить механизмы обеспечения безопасности в Европе”.

“Они подтвердили необходимость соблюдения основополагающих принципов существующей архитектуры европейской безопасности, закрепленных, в частности, в рамках ОБСЕ. Они подчеркнули свою решимость продолжать интенсивные консультации по определению путей урегулирования ситуации посредством двустороннего и многостороннего дипломатического взаимодействия и представления сильного, четкого и единого трансатлантического фронта”, – говорится в сообщении.

В службе напомнили, что министры иностранных дел государств-членов ЕС на встрече в Бресте на прошлой неделе договорились об укреплении координации с Соединенными Штатами и НАТО, а также о расширении сотрудничества Европейского союза в рамках ОБСЕ, и попросили Борреля координировать эту деятельность.

“Четырехсторонний звонок состоялся после этих обсуждений и недавних обменов мнениями между партнерами, в том числе с украинскими коллегами, и накануне переговоров США с Россией. Министры иностранных дел ЕС продолжат обсуждение этого вопроса на предстоящем заседании Европейского совета в Брюсселе в понедельник. Высокий представитель Боррель пригласил госсекретаря Блинкена присоединиться к этой встрече”, – указано в сообщении.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 19 января призвал украинцев не паниковать. Он напомнил, что российская агрессия против Украины продолжается с 2014 года. По словам президента, украинская сторона “знает о всех возможных угрозах и понимает все возможные ответные действия”. Также, по словам главы государства, уровень поддержки Украины со стороны международных партнеров “высок как никогда”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—