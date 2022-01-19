 

Петру Порошенко избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

19.01.2022, 23:48, Разное
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Он должен являться в суд и сдать паспорта.

Печерский суд Киева не стал арестовывать вернувшегося на родину экс-президента Украины по делу о государственной измене. Политику избрали меру пресечения в виде личного обязательства, передает «Граты».

Порошенко должен являться в суд к следователю и прокурору. Кроме того, как отмечает РИА Новости, политик должен сдать паспорта для выезда за границу.

«Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили. Мы не празднуем, потому что сумасшедший сценарий абсолютного неадеквата Зеленского еще не закончился», — прокомментировал Порошенко.

17 января Порошенко прилетел домой из Варшавы За границу он уехал в середине декабря — после того, как следователи попытались вручить ему повестку на допрос по делу о поставках угля.

В тот же день прокуратура попросила избрать политику меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен (около 2,7 млрд рублей).

Ранее Печерский суд наложил арест на имущество экс-президента: в частности, в определении суд упомянул принадлежащие Порошенко квартиры в Виннице и Киеве, усадьбу в Козине, земельные участки и акции Порошенко в ряде частных компаний.

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В октябре Служба безопасности Украины начала проверку возможной причастности бывшего президента страны Петра Порошенко к поставкам угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Служба безопасности Украины обнародовала записи разговоров председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Они датированы 2014 годом. В них фигурирует в том числе имя Порошенко по поводу поставок угля из «ДНР» и «ЛНР».

Источник: Новая газета



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