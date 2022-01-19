 

В умных часах Huawei Watch GT3 появились новые функции

19.01.2022, 23:42, Новости дня
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Разработчики из китайской компании Huawei выпустили непривычно тяжеловесный пакет обновления для фирменных умных часов Watch GT3. По информации источников, объем данных в патче составляет 293 Мб.

По словам экспертов, обновление позволит исправить программные ошибки, найденные в прошивке наручного гаджета. Кроме того, разработчик сумел значительно расширить функционал.

При помощи часов теперь также можно регулировать громкость звука в системах мультимедиа. Если на часах предварительно установить стандартные эмодзи или записать сообщения, то можно использовать их, например, для ответов в мессенджерах. Переходить для этого в смартфон теперь не придется. В целом, умные часы после установки обновлений должны работать стабильнее, обещают разработчики.



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