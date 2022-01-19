Мнение: “Часики тикают” для ОАЭ в Йемене

Примечательный материал на тему ОАЭ и Йемена, написанный еще до недавнего удара хуситов по Абу-Даби.

"Часики тикают" для ОАЭ в Йемене

Мохаммаду бин Зайяду нужны южные порты Йемена и проливы, чтобы создать «Морскую империю» и расширить свою зону безопасности. Но теперь йеменское сопротивление пробивает брешь в этих планах

3 января судно под флагом ОАЭ с грузом «военных припасов» было захвачено йеменским движением сопротивления "Ансар Аллах", которое широко распространило фото военной контрабанды в соцсетях.

Неделей раньше йеменские вооруженные силы нанесли удар баллистической ракетой по провинции Шабва, которую контролируют боевики, поддерживаемые ОАЭ.

Если новая стратегия ударов по эмиратским интересам – взамен ударов в основном по саудовским – формируется в Йемене, такие случаи скорее всего, произведут эффект домино в роли ОАЭ как в Йемене, так и в регионе.

В начале войны против Йемена в 2015 году Саудовская Аравия и ОАЭ разделили военно-стратегические роли в Йемене в соответствии с прежней линией раздела страны в 1967-1990.

Тогда Йемен состоял из двух государств- северного и южного. Богатый нефтью север был связан с Саудовской Аравией, а коммунисты на юге получали значительную помощь от союза с СССР.

После распада СССР страна объединилась под властью Али Абдуллы Салеха – президента северного Йемена с 1978 года, под сильным влиянием Саудовской Аравии.

ОАЭ начали играть роль регионального игрока в Западной Азии после смерти Зайада бин Султана Ан Нахаяна в 2004 году.

Амбициозные наследный принц Абу Даби Мохаммад бин Зайад Ан Нахаян( МбЗ) затем взял под контроль ОАЭ. Он переменил политику своего предшественника и готовит ОАЭ к эпохе после истощения нефтяных запасов, чтобы превратить страну из традиционно зависимой от нефти в место с многоотраслевой экономикой.

Коротко говоря, многоотраслевая экономика ОАЭ опирается на строительство колоссальных проектов на нефтяные деньги, таких как порты и аэропорты, которые превратили ОАЭ в региональную основу зоны свободной торговли импорта и экспорта нефти, ювелирных изделий, электроники и других товаров. Экономика ОАЭ должна была еще вырасти от иностранных инвестиций в туризм, воздушный транспорт и недвижимость.

После мирового финансового кризиса 2008 года иностранные инвестиции и недвижимость упали в цене, и ОАЭ с трудом вернулись к прежнему уровню к 2019 году. И тут, как и другие страны Аравийского полуострова, экономике ОАЭ нанесли удар последствия ковида – в туризме – и последовавшей нестабильности на мировом нефтяном рынке.

Этот спад повысил важность портов и аэропортов в грандиозных планах МбЗ. Сейчас реэкспорт (не нефть) составляет почти 50% всего экспорта, что делает безопасность мореплавания важнейшим приоритетом для ОАЭ.

В конце концов, успех МбЗ оказался превращением ОАЭ из песчаного дома в стеклянный дом, и все идет прекрасно, пока стеклянные башни стоят.

Когда Ансаралла (хуситы) – северойеменское движение сопротивления против вмешательства Запада и монархий Персидского залива – взяли столицу Санаа, была образована коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ, чтобы отбросить и уничтожить их.

Власти ОАЭ утверждали, что их задача – поддержать «законное» правительство Хади, свергнутого йеменским народом, который после этого запросил защиты в Эр-Рияде.

В общем, ОАЭ решительно против любых массовых исламских движений сопротивления в регионе, от Полисарио на берегу Атлантики до Братьев-мусульман в Персидском заливе. ОАЭ также часто использует пустой предлог «ограничения иранского влияния» для оправдания своей агрессии против Йемена и в других местах в регионе.

Однако, настоящая причина конфликта Саудовской Аравии и ОАЭ против Йемена мало связана с политикой – и куда теснее с географией южного Йемена.

Это все про географию …и расположение

Вдоль побережья Йемена находятся порты и острова с выходом в Индийский океан, Аравийское море, Красное море и Африканский Рог, а также пролив Баб-эль-Мандеб.

Внешняя политика ОАЭ сейчас определяется в основном морской торговлей и безопасностью. Контроль над югом Йемена поможет ОАЭ поддерживать свое торговое господство в регионе и обеспечит безопасность водных путей и аэропортов, чтобы избежать будущей уязвимости.

Морская торговля будет определяться Морским Шелковым путем – частью амбициозных планов Китая "Один пояс – один путь". Он по плану должен связать около 60 стран, стоить 4 триллиона долларов и поднять значение стратегически расположенного Йемена как важной оси морской торговли, что, естественно, снизит роль и важность расположения ОАЭ.

Для ОАЭ три ключевых места в связи с морской торговлей это губернаторство Аден, остров Сокотра и пролив Баб-эль-Мандеб.

Провинция Аден, включая порт Аден планируется как часть Морского Шелкового пути. Там расположен крупнейший в Йемене контейнерный терминал, и он находится в Аденском заливе – радом с одним из самых активных морских путей в мире.

В Адене также расположен крупнейший в Йемене аэропорт (после того, как интервенты разрушили аэропорт в Санаа). Сейчас Аден под контролем ОАЭ.

Далее, Сокотра – с уникальной природой – большой остров, окруженный Аденским заливом, Индийским океаном и Аравийским морем. Напротив него с запада – Африканский Рог и он также лежит на одном из самых активных морских путей в мире. Сейчас Сокотра под контролем ОАЭ.

Наконец, пролив Баб-эль-Мандеб – тоже важная часть Морского Шелкового пути. Пролив соединяет Индийский океан и Средиземное море, через Красное море и Суэцкий канал, и принадлежит трем странам – Йемену, Джибути и Эритрее. Около 20 000 судов проходят через залив каждый год, и 9% мировых поставок нефти идут через Баб-эль-Мандеб. Сейчас Баб-эль-Мандеб под контролем ОАЭ.

Хотя коалиция якобы заботилась о единстве Йемена, путем возращения «законного» правительства Хади в Санаа, намерения – по крайней мере у ОАЭ – были прямо противоположные.

Амбиции МбЗ значительно отличаются от намерений наследного принца Мохаммада бин Салмана (МбС). Саудовская Аравия в основном стремиться уничтожить "Ансар Аллах" сохранить Йемен как свою марионетку и исключить любую угрозу для южной границы.

Но ОАЭ видят в этой войне возможность создать для себя роль в морских делах куда значительнее, чем ее размеры, используя колониальный принцип разделяй и властвуй.

Эмираты добились своей «самозванной морской империи» в Йемене с помощью «Южного движения», созданного в 2007 году. ЮД создали племена и группы, желающие раздела Йемена по старой границе 1967-1990.

Но это движение вскоре перекроили под запросы ОАЭ, и в 2017 году было провозглашено создание «Южного переходного совета» (ЮПС).

Печально известный жестокостью и безжалостностью ЮПС вооружают, тренируют и полностью финансируют ОАЭ. ЮПС был создан для видимости местной власти, которая затем может объявить «законными» преступления ОАЭ в южном Йемене. ЮПС даже имеет своего «избранного» президента в Адене, пока Хади сидит в Эр-Риаде с 2015 года. С помощью ЮПС ОАЭ смогли захватить Аден и Сокотру. Без создания ЮПС у ОАЭ не было бы никакого влияния в Йемене.

Однако захват Баб-эль-Мандеб произошел иначе. ОАЭ установили свое господство над проливом просто построив военную базу на крохотном необитаемом островке Перим (Майун).

Перим лежит в самом узком проходе пролива – всего 26 километров – и с запада от него расположены Джибути, Эритрея и Сомали. Кстати, ОАЭ построили военные базы и в Эритрее (Ассаб -порт/база) и в Сомали (Бербера -порт/база), а в Джибути ОАЭ построили порт в Дорале (совместно с Китаем).

С типично колониалистским чутьем, ОАЭ взяли под «опеку» пролив между Красным морем и Аденским заливов.

Как же этого добились эмираты, которым всего 50 лет, и с населением чуть больше миллиона?

Разумеется, это было бы невозможно без зеленого света от США и полной некомпетентности саудовского наследного принца.

В отличие от его саудовского конкурента, на МбЗ в Вашингтоне (и в Лондоне) смотрят как на надежного союзника, который может служить интересам США в регионе без публичного конфуза, характерного для МбС.

Поэтому пролив Баб-эль-Мандеб прекрасно укладывается в схему второй Холодной войны между США и Китаем. Арабский союзник, который может контролировать этот важнейший пролив, дает США рычаг для борьбы против Морского Шелкового пути. Отсюда поддержка в войне против Йемена.

МбЗ также знает, как держать ОАЭ в тени, злоупотребляя – как всегда – неопытностью и невежеством МбС в вопросах геополитики.

Хотя идея коалиции во главе с саудовским принцем и региональная демонстрация сила сначала очень привлекла МбС, теперь, после нескольких лет больших расходов, многих задокументированных военных преступлений и подмоченной репутации в мире, саудовский наследный принц практически загнан в угол.

И это несмотря на то, что он потратил на миллиарды больше, чем ОАЭ, в том числе для борьбы против вала баллистических ракет из Йемена с 2019, с тех пор как "Ансар Аллах" перешли в наступление.

В тот же год вождь "Ансар Аллах" Абдул-Малик аль-Хуси предупредил ОАЭ против усиления атак на Йемен, так как возможности ответить у движения сопротивления вышли далеко за границы Йемена. Эта угроза привела к частичному выводу войск Эмиратов, а в 2020 – к их полному выходу.

Но, несмотря на вывод своих войск, ОАЭ не потеряли ни дюйма своего господства на юге, потому что продолжают поддерживать и в целом и дипломатически бесчеловечный ЮПС.

Официальные данные показывают, что к 2018 году ОАЭ признали 122 своих погибших военных и тысячи раненых. Другие отчеты показывают, что ОАЭ потратили намного больше 16 миллиардов долларов в год на сохранение превосходства в войне в Йемене. Миллиарды были потрачены только на логистику, пропаганду и оплату иностранных наемников.Логистика крайне важна для безопасности морских путей и помощи марионеткам ОАЭ на юге. Пропаганду оплачивают и ОАЭ, и Саудовская Аравия, известные возможностью и готовностью швыряться деньгами на такие проекты. Мировые и региональные СМИ жестко контролируются: редко после семи лет войны в обычных СМИ можно встретить что-то про Йемен кроме гуманитарных проблем – в которых часто винят "Ансар Аллах" – и почти невозможно найти анализ или данные про колоссальные геополитические и материальные потери членов коалиции.

Но главная статья расходов ОАЭ – на ЮПС – «политиков», которые живут в роскоши в разоренной войной стране, и на 200 000 хорошо вооруженных и снабженных солдат коалиции, которые, как заявляют чиновники Эмиратов – «крупнейшее достижение» ОАЭ.

«Достижения» ОАЭ с 2015 года совершенно несоразмерны материальным потерям.

Что впереди для ОАЭ?

И МбЗ, и МбС полагали, что война против Йемена будет короткой, и позволит им купаться в лучах славы от победы. Но для тех, кто хорошо знают Йемен, непредвиденные принцами последствия таких взглядов через «розовые очки» невежества скоро проявились и изменили ход войны.

Одно из таких последствий – рост возможностей и степени профессионализма "Ансар Аллах", Ансаралла начали воевать с легким оружием, но со временем начали производить свои точные баллистические ракеты и беспилотники. И Абдул-Малик аль-Хуси, в отличие от многих других, не колеблясь, использует эти возможности для ударов по Саудовской Аравии.

В 2021 году аль-Хуси публично заявил: «Мы освободим всю нашу страну и возьмем обратно все земли, оккупированные врагами. Цель наших врагов – подчинить нашу землю США, Англии и израильтянам».

Сейчас бои идут в районах вокруг провинции Санаа, особенно в Марибе. После поражения наемников Саудовской Аравии, следующими, скорее всего, будут бои в районах, подконтрольных ОАЭ.

Скоро у МбЗ останется выбор: или полностью выйти из Йемена и прекратить поддержку ЮПС, потеряв контроль над южными морскими путями и портами, и отказаться от региональных амбиций не по размеру.

Или рискнуть и получить ответ от "Ансар Аллах", что означает возможность атак на различные объекты и военные базы вне и внутри ОАЭ. В таком случае, туризм и иностранные инвестиции в ОАЭ серьезно пострадают, и получится совсем другие условия войны.

МбЗ подготовился ко второму варианту, политическим и военным образом. Только в этом году ОАЭ пытались закрыть многочисленные сделки – закупку средств ПВО у разных стран, включая Россию, США, Грецию, Израиль и Южную Корею.

ОАЭ также инвестируют в производство своих средств ПВО, для противостояния растущей угрозы, вызванной их внешней политикой.

С политической стороны МбЗ в последнее время смог ослабить напряженность в отношениях с Ираном и Турцией, и позволил Китаю построить порт/базу на берегах Персидского залива. Он также завел невиданно сердечные отношения с Израилем, и даже – до сих пор без успеха – пытался инвестировать в израильский порт, который, что забавно, входит в планы Морского Шелкового пути. Возможно, в глубине души МбЗ верит, что это даст ему больше защиты от Запада и соседей, и придаст легитимность его планам контроля над морскими путями.

Так или иначе, недавние действия МбЗ по укреплению обороны ОАЭ предполагают его ожидания, что его эмират окажется под ударами "Ансар Аллах".

Его дружеская дипломатия с соседями – тактика, направленная на обеспечение решительного осуждения международного сообщества против любых ударов "Ансар Аллах" по ОАЭ. Насколько эффективен будет такой международный ответ на удар по ОАЭ – открытый вопрос.

Ставки высоки для всех участников. Поражение коалиции в Йемене потрясет эмираты и царства Западной Азии и уведет Морской Шелковый путь от ОАЭ и их союзников.

Йемен под властью "Ансар Аллах" получит серьезные материальные выгоды и геополитическое влияние от стратегического расположения и природных богатств, и, вероятно, захочет осуществлять региональные и международные проекты с надежными партнерами в новой возникающей многополярной системе.

Саудовская Аравия уже выходит, и у ОАЭ остается мало прикрытия их йеменскому предприятию. Нынешние власти США, несмотря на постоянные поставки оружия для войны, публично пытаются держаться на расстоянии.

Эмиратский ответ на это с использованием западных наемников и израильского спецназа хотя и возможен и может оттянуть победу "Ансар Аллах", но также означает неисчислимые побочные последствия. Это может даже, в этот раз, полностью перевернуть настроение среди арабов – которые уже и так резко критикуют «нормализацию» с Израилем – против Абу Даби и монархий Персидского залива в целом.

С ударами "Ансар Аллах" по объектам Эмиратов в самом Йемене и за его пределами на прошлой неделе, внимание теперь внезапно – и уж точно неприятно – сосредоточено на ОАЭ, которые предпочитают находиться в тени этого конфликта. Так выйдут ли ОАЭ из Йемена, или МбЗ рискнет разбить хрупкие стеклянные башни своего царства?

(с) Карим Шами

https://thecradle.co/Article/Investigations/5433 – оригинал на английском

Спустя некоторое время после этой статьи в "хрустальный дом" эмиратчиков вежливо постучались баллистическими ракетами.

PS. И немного милоты.

Талибан осудил удар хуситов по Абу-Даби и призвал к мирным переговорам, которые положат конец кровопролитию в Йемене.

Вот такой вот у нас теперь Талибан, миротворческий и миролюбивый, как Кот Леопольд. Всячески стремиться показать себя ответственным членом мирового сообщества, чтобы его наконец признали.

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