Эндокринолог перечислила вредные и полезные продукты для щитовидной железы

Врач Прилепская объяснила, почему стоит отказаться от некоторых продуктов для здоровья щитовидной железы, и назвала полезную пищу для нормальной работы органа. Алкоголь угнетает выработку гормонов.

Неправильное питание часто приводит к появлению ожирения и к нарушениям работы различных органов. К тому же, здоровье щитовидной железы напрямую зависит от ежедневного меню. Специалист в сфере эндокринологии Виктория Прилепская разделила продукты питания на полезные и вредные для функционирования органа.

Прилепская сообщает, что щитовидная железа будет нормально работать при регулярном поступлении в организм некоторых аминокислот и микроэлементов, которые необходимы для синтеза гормонов. Этого можно достичь благодаря употреблению морских водорослей, которые содержат нужное количество йода. В морепродуктах и рыбе много тирозина, из него в организме образуются гормоны тироксин и трийодтиронин. Бразильский орех богат селеном, также позитивно влияет на работу щитовидки.

Эндокринолог Прилепская рекомендует исключить из рациона сладости, пищу с глютеном, крестоцветные овощи и алкоголь для поддержки здоровья щитовидной железы. При злоупотреблении простыми углеводами в организме возникает дисбаланс между уровнем инсулина и кортизола. Последний гормон прямо регулирует работу щитовидной железы. Продукты с большим содержанием глютена и казеина провоцируют воспалительные процессы в кишечнике, чем активируют иммунный ответ, который может навредить железе. Капуста, горчица, брокколи и другие крестоцветные овощи богаты гойтрогенами, которые мешают щитовидке усваивать йод. Алкоголь снижает способность органа синтезировать гормоны.

Источник: novostivl.ru