В Ивано-Франковске нацгвардейцы вытащили из речки нетрезвого “моржа”, у которого посинела нижняя часть тела

По словам очевидцев, к советам выйти из холодной воды мужчина не прислушался, поэтому они попросили помощи у нацгвардейцев, которые находились поблизости. Правоохранители насильно вытащили “моржа” из воды и передали медикам.

По данным издания, мужчина долго не хотел одеваться, несмотря на то, что визуально нижняя часть его тела уже посинела.

В комментарии “Галке” в пресс-службе Нацгвардии сообщили, что после того, как мужчину вытащили из воды, правоохранители поняли, что он нетрезв, поэтому не хотел сам вылезать.

Также на теле мужчины были заметны повреждения.

“Местный житель шел совершить ритуал погружения и провалился под лед. Об камни на дне реки мужчина побил руки, ноги, спину и даже голову”, – говорится в сообщении.

ВИДЕОВидео: GALKA / YouTube

Контекст:

В праздник Крещения, 19 января, в Украине существует традиция окунаться в прорубь. Считается, что вода в этот день освящена и такое купание поможет укрепить здоровье на весь год.

Издание “ГОРДОН” рассказывало, что нужно делать сразу после купания в проруби, чтобы не заболеть.

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