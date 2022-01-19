СМИ сообщили о визите Порошенко и нардепов от “Евросолидарности” в ресторан после суда. Геращенко пожаловалась на слежку

В ресторане журналисты заметили адвоката Порошенко Илью Новикова, нардепов от “Евросолидарности” Ирину Геращенко, Алексея Гончаренко, Викторию Сюмар, Артура Герасимова, Сергея Алексеева, Яну Зинкевич, журналиста Виталия Гайдукевича, общественного деятеля Юрия Бирюкова, пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко и других.

Фото: pravda.com.ua

Издание пришло к выводу, что компания “праздновала” после заседания суда, где Порошенко избирали меру пресечения. Также журналисты видели, как из ресторана через пять минут после Порошенко выходил миллионер Игорь Воронов.

Геращенко в Facebook сообщила, что в ресторане поздравляли Порошенко с новогодними и рождественскими праздниками. Она заявила, что вечеринка была короткой – продолжалась 30 минут, присутствовали на ней, кроме нардепов, представители Киевсовета и “молодежки”.

“Ели вкусные драники. Подняли по бокалу вина. Власть на нашу короткую вечеринку не приглашали, но наружку видели. Передайте, пожалуйста, доморощенные топтуны и штирлицы, властям, что мы дружны и сильны. Вас не боимся”, – написала она, отметив, что на вечеринке была вся парламентская фракция “Евросолидарности”.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4716437828443993

В комментариях к посту главред “Украинской правды” Севгиль Мусаева уточнила, кого Геращенко имела в виду, когда жаловалась на слежку, так как на месте была съемочная группа Михаила Ткача.

Нардеп ответила, что журналистов парламентарии у ресторана не заметили. По словам Геращенко, в случае, если бы съемочную группу увидели, журналистов пригласили бы в компанию. “А вот наблюдение и наружку видели”, – заявила Геращенко.

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его “незаконно пытались не допустить на территорию Украины”. По его словам, ситуацию удалось разрешить “исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов”.

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты “сбежали”.

После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.

Обжаловать определение намерены и защита, и обвинение.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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