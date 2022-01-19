 

Борис Джонсон объявил об отмене в Англии COVID-паспортов

19.01.2022, 22:18, Разное
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…и требования носить маски.

Правительство Великобритании со следующей недели отменяет большинство коронавирусных ограничений в Англии, введенных на фоне распространения штамма «омикрон». Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон.

По словам Джонсона, со следующей недели будут отменены обязательное предъявление COVID-сертификатов, требование носить маски в общественных местах, а также рекомендации по возвращению сотрудников на удаленную работу. При этом правительство все еще рекомендует носить маски в закрытых помещениях.

Джонсон отметил, что Англия возвращается к плану «А». До этого там действовал план «Б».

Если у человека будет положительный тест на коронавирус, он по-прежнему должен будет соблюдать режим самоизоляции, добавил премьер. При этом с понедельника срок самоизоляции сокращается до пяти полных дней при двух негативных тестах. Джонсон заявил, что скоро к COVID в Великобритании будут относиться так же, как к гриппу и отменят требование об обязательной самоизоляции.

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Ранее Борис Джонсон оказался в центре скандала из-за вечеринки, которая проводилась в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время национального локдауна. Недавно полиция Лондона отказалась заниматься расследованием этого эпизода. По данным опроса Ipsos MORI, 62% британцев считают, что Джонсон вскоре перестанет быть премьер-министром.

Источник: Новая газета



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