Мнение: О «личных обстоятельствах» Натальи Поклонской… Кто обидел няшу?

Вообще-то это #скандал. Дипломатический, то есть, международный, во-первых. А во-вторых ещё и крупный внутриполитический. Всё же от уже согласованных и утверждённых указом президента кадровых назначений отказываться не принято. Тем более, ещё и с такой формулировкой — «по личным обстоятельствам».

Так что очередной демарш экс-депутата Натальи Поклонской, решившей одновременно строить карьеру на дипломатическом поприще и отказаться от назначения послом в Кабо-Верде совсем не так прост. Да и что это за «личные обстоятельства» такие могут быть?

В Сети уже появились слухи, что «наша няша»… беременна, и широкая общественность гадает, от кого. Но, простите, когда это интересное положение мешало дипломатической работе на тропическом острове? Тем более, что синекура посла в Кабо-Верде вовсе не предполагает постоянного нахождения в этом маленьком островном государстве.

Версия с возможной провокацией «всемогущей» украинской разведки, готовящейся выкрасть российского посла прямо из дипломатической резиденции в Прайе, чтобы показательно судить за измену в Киеве, тоже не выдерживает критики. Во-первых, такой шаг, нарушающий все писаные и неписаные нормы международного права, поставил бы Украину в разряд мировых изгоев. А во-вторых стал бы для российского президента Владимира Путина долгожданным и бесспорным casus belli.

Возможно, чуть больше внимания заслуживает слух о том, что дерзкая и самостоятельная Наталья Поклонская, которая не раз шла против Системы, не сработалась с непосредственным начальником, министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Возможно также, что здесь торчат уши самой известной «мидовской блондинки» Марии Захаровой, по тем же слухам, забравшей немалую власть в министерстве. Но это означало бы свести проблему к бабским склокам, что явно мало. Кроме того, до сих пор все catfight‘ы подобного рода урегулировались в менее скандальном ключе.

Остаётся предположить, что Наталья Поклонская, которую отличает уникальное качество улавливать политические тренды и встраиваться в них, почуяла нечто важное. И потому посчитала что нужнее не в Африке, а в России, даже если отказ от почётной ссылки ей в моменте кадрово навредит. Ибо Наталья «Няша» Поклонская — это уже политический бренд. Который — ввиду вновь открывшихся обстоятельств — она хочет использовать уже на максимум буквально «здесь и сейчас».

Эти обстоятельства явно не личные. А вот связаны ли они с Россией или с Украиной, большой вопрос.

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