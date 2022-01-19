Глава СК попросил доложить об итогах проверки по факту хищения скифского золота

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуального проверки по факту невозврата крымским музеям скифского золота, информирует сайт ведомства.

«Председатель СК РФ поручил… предоставить подробный доклад о ходе процессуальной проверки. Также… Бастрыкин поручил ГСУСК РФ оказать необходимую помощь коллегам из регионального подразделения в установлении обстоятельств произошедшего», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Бастрыкин поручил изучить ситуацию о коллекции скифского золота, которая в 2014 году была вывезена в Амстердам на выставку «Крым – золото и секреты Черного моря».

Апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года принял решение о том, что скифское золото должно быть передано Украине. Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина сообщил об обжаловании решения суда.

В коллекцию входят около 2 тыс. артефактов, она была вывезена в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до переворота в Киеве и до вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

В Кремле заявили, что следят за ситуацией со скифским золотом.