Amazon опубликовал тизер сериала «Властелин колец»
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Стриминговый сервис компании Amazon Prime Video опубликовал тизер сериала «Властелин колец», а также сообщил полное название первого сезона – «Властелин колец. Кольца власти».
Стриминговый сервис сообщил, что название сериала дает зрителям намек на то, что они увидят «эпическую историю, объединяющую события второй эпохи Средиземья Толкина – создание культовых колец», информирует РИА «Новости».
Продюсеры Джей Ди Пен и Патрик Маккей рассказали, что до сих пор зрители видели на экранах только историю кольца всевластия, но до того, как оно появилось, их было много. В сериале будет показано создание колец, восхождение Темного Лорда Саурона, последний союз эльфов и людей.
Действие сериала разворачивается «за тысячи лет» до событий трилогий «Хоббит» и «Властелин колец».
Все, что зрители увидят в трейлере, было сделано вручную: расплавленный металл мастера заливали в вырезанные деревянные буквы, все это снималось на замедленную съемку, а закадровый голос читает знаменитый стих о кольцах власти и кому они принадлежат.
Премьера сериала на Prime Video состоится 2 сентября.
Ранее звезда оригинального фильма «Властелин колец: Две крепости» Робин Малкольм заявила, что роль волшебника Гендальфа в новом сериале от Amazon должна исполнить женщина.
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