Amazon опубликовал тизер сериала «Властелин колец»

Стриминговый сервис компании Amazon Prime Video опубликовал тизер сериала «Властелин колец», а также сообщил полное название первого сезона – «Властелин колец. Кольца власти».

Стриминговый сервис сообщил, что название сериала дает зрителям намек на то, что они увидят «эпическую историю, объединяющую события второй эпохи Средиземья Толкина – создание культовых колец», информирует РИА «Новости».

Продюсеры Джей Ди Пен и Патрик Маккей рассказали, что до сих пор зрители видели на экранах только историю кольца всевластия, но до того, как оно появилось, их было много. В сериале будет показано создание колец, восхождение Темного Лорда Саурона, последний союз эльфов и людей.

Действие сериала разворачивается «за тысячи лет» до событий трилогий «Хоббит» и «Властелин колец».

Все, что зрители увидят в трейлере, было сделано вручную: расплавленный металл мастера заливали в вырезанные деревянные буквы, все это снималось на замедленную съемку, а закадровый голос читает знаменитый стих о кольцах власти и кому они принадлежат.

Премьера сериала на Prime Video состоится 2 сентября.

Ранее звезда оригинального фильма «Властелин колец: Две крепости» Робин Малкольм заявила, что роль волшебника Гендальфа в новом сериале от Amazon должна исполнить женщина.