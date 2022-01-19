 

Порошенко после суда поехал с командой в ресторан

19.01.2022, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-президент Украины Петр Порошенко после суда, на котором ему избрали меру пресечения, отпустив под личное обязательство по делу о госизмене, поехал в ресторан «Царское село» в Киеве вместе с командой.

«Порошенко после решения суда поехал «праздновать» в ресторан «Царское село» вместе со своей командой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».

Вместе с ним отправились депутаты от его партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Яна Зинкевич, журналист Виталий Гайдукевич, пресс-секретарь экс-президента Святослав Цеголко и другие.

Также издание сообщает, что через 5 минут после Порошенко из ресторана вышел миллионер Игорь Воронов.

Напомним, прокуратура просила арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере около 35,7 млн долларов. Но суд 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу.

Политик подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Шмыгаль рассказал, почему в Украине не строят мобильные госпитали для лечения COVID-19

05.07 / “Он с девочками не дружит?”, “Взрослый сын проводит время с мамой”, “Какая тесная связь!”. В сети обсудили отдых Королевой с сыном

12.12 / Le Monde – «последняя капля» — слова Макрона о полицейском насилии спровоцировали протесты служителей правопорядка

24.10 / Медведев указал на повторение в мире сценария свержения властей под прикрытием «демократии»

30.08 / На акцию протеста к парламенту Канады вышли несколько тысяч человек

09.03 / Борьба с коронавирусом способствовала снижению заболеваемости гриппом – ВОЗ

29.06 / Меркель настаивает на организации саммита ЕС–Россия

21.11 / Пашаев сказал, как нашел свидетелей по делу Ефремова

25.07 / Аэропорт в Хабаровске эвакуировали после сообщения о минировании

09.08 / В результате беспорядков в Бейруте пострадали более 70 силовиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика