Без рода и без племени! – Личное мнение

В эфире круглолицего мужика в парике, который чем-то отдалённо напомнил мне некогда популярного телеведущего Андрея Малахова, появилась женщина, которую представили двоюродной сестрой покойного Александра Градского:

«Марина, успокойтесь, ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на вас. Какая любовь ею двигала, если Саша умирал в квартире один? Не верю. Мне противно», — заявила сестра исполнителя.



Фото: Соцсети

Ни с того, ни с сего, в трудной жизненной ситуации на Марину Коташенко накинулись прямо из телевизора.

Дальше — больше. Женщина разнесла не только брак покойного исполнителя, но и саму Марину:

«Она в Апрелевке жила. Какие у нее таланты? Не знаю. Еще не известно, что она вообще делала в Подмосковье. На ее месте могла оказаться любая. Саша никогда не перечислял, что все, я влюбился, это моя муза, я посвящу ей свою жизнь. Это бред».

В реальность ограбления родственница также не верит:

«То, что она рассказывает – это какой-то бред. Ограбили ее на сто миллионов! Прям. Конечно».

По этим словам совсем несложно понять, как к Марине относятся родственники покойного. Ничего не делала, только жила в своё удовольствие. Не умерла вместе с исполнителем — экая фифа!

«А сейчас на нее свалилось огромное наследство! Без рода и без племени у нас в России появляются на Киевском вокзале появляется огромное количество таких красивых девочек. Потому что украинки все красивые, мы это знаем».

Появилась красивая на Киевском вокзале и претендует ещё на наследство? Без рода и без племени — говорит женщина, имеющая, видимо, голубую кровь.

Что тебе надо ещё, Марина? Двадцать лет счастья ты получила? Всё, теперь вали отсель!

«Ну сколько можно? Вот тебе дом. Детям тоже уже все куплено. Ты много лет жила прекрасно. Саша все за тебя решил. Нет же – еще, еще. И вдруг за месяц до смерти хоп – и роспись».

Нет, поймите меня правильно — мне Марина даже несимпатична. И что там было с ограблением, лично у меня вопросов пока больше, чем внятных ответов.

Вместе с тем, мне дико слышать, как женщине, отдавшей молодость, родственнички заявляют: всё, пожила счастливо? На этом успокойся, достаточно!

Простите, а для чего она отдала эту молодость вашему Градскому?

Двадцать лет Марина жила с ныне покойным. Родила двоих детей. Что такое для любой женщины годы с 20 и до 40? Вся жизнь.

И вот эту жизнь Марина — правильно или неправильно — отдала старому исполнителю. Он умер. Теперь бы начать жить? Но — нет, вали — ты и так долго жила хорошо.

Хорошо — это как? Нет, серьёзно, кто-то считает, что Марина жила хорошо?

Я могу услышать логику родственников. Судя по сказанному, они считают Марину эдакой приживалкой. Не хотела работать, её кормили и одевали. А на наследство — нет, вот на него ты не претендуй, потому что с Киевского вокзала!

Молодые девчонки — таких примеров масса! — думают, что связавшись со старыми, будучи верными им сожительницами и жёнами, смогут потом претендовать на наследство.

Вот я рожу. Рожу ещё разочек. Пусть меня корёжит от отвращения, пусть я плачу ночами, но зато потом — эх, заживу!

Честная сделка, как в их представлении. Однако по мнению родственников, сделка другая — пока ты отдавала молодость, тебя кормили. На этом — всё.

И ту, и другую сторону можно понять, если поставить себя на их место. Но, зайки мои, мой вам совет — никогда не попадайте в подобные ситуации.

Молодость нужно проживать с молодыми. Она — не предмет для сделки. Никакое наследство (даже если ты и получишь его, что сомнительно) не стоит жизни, прожитой так.

Хотели бы оказаться сегодня на месте Марины? Вот то-то и оно, мотайте себе на ус.

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