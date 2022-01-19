Мнение: Инспектор Мехлис

Очень примечательный документ за авторством Мехлиса, который был послан Ворошиловым на Дальний Восток проверить как на самом деле обстояли дела с боеспособностью частей Красной Армии под управлением маршала Блюхера. Лев Захарович Мехлис в своей неповторимой манере докладывает в Москву об обнаруженном бардаке на примере одной из дивизий прикрывавшей границу СССР от японцев.

Данный документ скорее всего сыграл определенную роль в дальнейшей судьбе Блюхера.

Шифртелеграмма Л.З. Мехлиса о положении в 34 стрелковой дивизии и в Усть-Сунгарийском укрепрайоне. 22 сентября 1938 г.

22 сентября 1938 г.

№ 451 — Из Хабаровска.

Т. т. ВОРОШИЛОВУ, СТАЛИНУ.

Был на партконференции 34 сд и в Усть-Сунгарийском укреп.районе проверял как выполняются последние решения Главного Военного Совета и приказы Наркома. По всем замеченным безобразиям, о которых из них кратко Вам докладываю, беседовал с Военсоветом 2 Армии, Часть ликвидировал на месте.

1. В составе 34 АП имеется 3 дивизион, расквартированный [в] Куколево. Весь дивизион в полном составе состоит из грузин. Русских [в] дивизионе нет команда на занятиях отдается на родном языке, полит. занятия тоже ведутся на грузинском, изучение русского языка не организовано, Дивизион именуется грузинским и является национальным соединением, входящим в состав 34 АП. Решения ЦК ВКП(б) о ликвидации национальных частей здесь не знают и оно не проведено в жизнь.

2. Командование 34 сд, без чьего либо согласия, отдало приказ: в целях подготовки к зиме всем соединениям разбить рабочий день на две половины – первую половину посвятить занятиям, вторую хозяйственным и строительным работам. Разбивка дня во всех соединениях на две половины привела к тому что сложной военной учебы организовать нельзя было и люди терлись вблизи казарм. Вторая половина дня также оказалась неиспользованной, ибо никто не позаботился обеспечить весь личный состав дивизии инструментами и материалами. Это головотяпство тянулось порядочное время и лишь на днях ликвидировано. Но безобразия приняли другие формы, свидетельствующие что блюхеровская распущенность сидит глубоко, ее надо будет вышибать с железной настойчивостью. Несмотря на неоднократные приказы НАРКОМА брать для строительных работ только целые взводы, роты, брать их полностью и чередовать, во всех частях дивизии в массовом масштабе созданы сборные команды из красноармейцев, надерганных из разных подразделений. Эти команды брошены на строительство казарм, домов начсостава, ремонт столовых, овощехранилищ и т.п. Жилищные условия в дивизии жуткие, но все работы можно выполнить не нарушая боевую подготовку каждой части в отдельности и дивизии в целом. Предложил командованию дивизии немедленно и точно выполнить приказ НКО, Предупредил что пошлю проверить. Пример безобразного отношения к директивам НАРКОМА о порядке привлечения подразделений на всякого рода работы показал 20 ск, в состав которого входит 34 сд. Приказ Наркома командование корпуса спустило по проводам в дивизии, а на строительство штаба корпуса и дома начсостава в Блюхерово оставило сборные команды красноармейцев из разных частей, в том числе и из 34 сд, которые уже многие месяцы оторваны от своих подразделений. В течение нескольких месяцев в строительную команду штакора превращена рота 3-его мото-понтонного полка. Полк был в подчинении Хабаровской группы, сейчас отошел во вторую Армию. Все лето полк, как боевая единица, не занимался, был растаскан по частям. Приказал на месте вернуть роту в свою часть и распустить все сборные команды красноармейцев, надерганных штабом 20 ск из разных частей.

3. В результате разбазаривания людей, во взводах и ротах 34 сд осталось незначительное число красноармейцев. Чтобы выйти из положения командование 34 сд стало на такой путь. Всех призванных на учебные сборы короткое время обучили отдельно, а потом влили в подразделения и они оказались полнокровными, даже сверхштатными. Этим создали кашу – всех стали учить по одной программе – прибывших на учебные сборы людей и красноармейцев кадрового состава. Все это результат того что командный состав плохо дисциплинирован, ни кем не контролируется, им не руководили. Как власть на местах, командование принимает уродливые решения и никто его не поправит. Были в дивизии и Курдюмов, и Воронов – начальник управлений НКО. И все же прошли мимо всех безобразий с разбазариванием людей и уродливой формы создания подразделений путем слияния красноармейцев кадрового состава и призванных на учебные сборы.

4. Прочное решение вопроса о ликвидации разбазаривания взводов и рот требует и некоторых мероприятий НКО. Не секрет что на Дальнем Востоке во всех без исключения частях существуют подсобные хозяйтва. Так в 102 полку 34 сд полковое подсобное хозяйство состоит: из 40 коров, 17 свиней, 50 поросят, птицы, 100 ульев, 10 га огорода. Тут работают в разгаре сезона до 80-100 красноармейцев. Подсобное хозяйство только именуется полковым, в действительности оно обслуживает толь ко комполитсостав столовая красноармейцев ничего не получает, ни одного грамма продуктов из подсобного хозяйства, а работают одни красноармейцы. Так не только в 34 сд, но не сомневаюсь во всех других частях. Выглядит эта история и политически очень плохо. К этому добавляется что красноармейцев берут из разных подразделений. Пора и на Дальнем Востоке ликвидировать эти хозяйства, но одновременно организовать снабжение комначсостава и их семейств продуктами. Подсобное хозяйство со всем его имуществом передать военторгу. Помочь ему завербовать из числа увольняемых красноармейцев необходимое количество рабочих как для подсобного хозяйства так и остальных нужд. Отделение военторга надо иметь во всех соединениях, части должны каким то образом, если не руководить военторгом, то хотя бы шефствовать над ним. Ликвидация подсобных хозяйств при полках заставит командование подумать о работе военторга и мы не будем иметь того позорного состояния, в котором эта организация находится. Сейчас помощь военторгу выражается в одном – периодически очередного руководителя исключают из партии или арестовывают.

5. Многие гарнизоны расположены вдали от гражданского населения. В БАБСТВО, где дислоцирован штаб 34 сд и несколько частей, нет даже совета. Никто не удосужился создать орган советской власти. А если создадут, то надо построить помещение для совета, в результате армия вынуждена брать на себя полное обслуживание всех членов семей начсостава. Все мастерские вынуждены так или иначе работать на них. Лазарет иметь и детское отделение, и гинекологическое отделение, и отделение для рожениц. Сметы, по которым существует лазарет, однотипные для всех частей и кормежка и обслуживание этих людей идут за счет красноармейцев и каким то способом за счет казны. Официальные штаты, нормальные в обычных условиях, здесь недостаточны и, не взирая на строгие приказы, на местах из частей прикомандировывают сверхштатных людей к госпиталям, пекарням, баням и т.п. учреждениям. Дальше начинается произвол.

6. Всякого рода армейские склады, дислоцированные в районе 34 сд, не располагая достаточным числом красноармейцев, живут за счет частей. Так 102 полку дал на склад № 156 – 11 человек, на склад № 131 – 6 человек. Склады в некотором отдалении от полка и по инерции обе стороны – командование склада и части – норовят сделать этих красноармейцев постоянными рабочими на складах, чем каждый раз высылать новый наряд. Особые отделы. По штатам военного времени им полагается иметь свой взвод – с тремя отделениями, в том числе одно пулеметное. В мирное время они должны питаться воздухом. На практике им во всех дивизиях выделяют 40-45 красноармейцев и младших командиров из разных подразделений. Так 102 полк выделил 5 лиц комсостава и 39 красноармейцев. Они лишь числятся в полку, оттуда получают жалование и обмундирование, но находятся всегда на обслуживании особистов. Правильнее было бы создать за счет даже Армии взводы при особом отделе дивизии, ибо там желательно иметь постоянный состав, а не каждый раз меняющийся. Штабы дивизий также не имеют постоянного комендантского взвода, но фактически он существует как постоянный за счет выдергивания людей из полков.

7. Особо заслуживает нашего внимания дислоцирование частей. Здесь царят безграмотность и произвол. 16 понтонный батальон расположен в поселке Новое, в трех с половиной километрах от границы. Впереди него никого нет, сзади – в восьми километрах от границы дислоцирован разведбат 34 сд. Понтонный батальон прикрывает разведбат – нужна ли большая каррикатура. О складах Сунгач, что в 17 километрах от границы и без прикрытия, я уже писал. Тоже с Благовещенским складом на 1000 вагонов, который по моему настоянию был переведен в Березовку.

В том же Благовещенске находятся два арт.полка 12 сд. Батареи расположены в десятках шагов от границы, на виду у противника и при внезапном начале войны они могут попасть под огонь Сахалянского укрепрайона и днем их не вывезти на позицию. Где это слыхано, чтобы артиллерия для занятия позиции должна была бы с постоянных квартир двигаться в тыл. Плохо с батареей Амурской флотилии. Она в оперативном подчинении Усть Сунгарийского укреп.района. Четыре 6 дюймовых орудия на бетонированных площадках стоят у самого берега Амура, тут же склад огнеприпасов. Я попал на батарею, проехав катером по переднему краю укрепрайона. Никакой маскировки, никакого пехотного прикрытия. Достаточно ночью пробраться через Амур любой группе головорезов, как здесь будет кутерьма в особенности в зимнее время, когда Амур проходим. Всем этим я хочу сказать, что дисликацией частей и складов надо заняться серьезно Военсоветам первой и второй Армий, но в стороне не должен оставаться и Ген.Штаб. Я думаю, например что штабу Усть-Сунгарийского района укреп. района не место в Блюхерово – в двух километрах от границы под арт. огнем противника и не в центре укрепрайона. Его правильнее перевести в Куколево.

8. С разведкой у нас архи плохо. Это особый и большой вопрос – в двух Армиях у нас числится свыше сто переводчиков. Языка они почти не знают, потому что не имеют практики. Для переговоров с японцами Штерну пришлось взять корейца КИМ из погранотряда, а японцы имели переводчика японца хорошо владеющего русским языком. В первый час перехода границы во время войны на вражескую территорию наш полк не сможет допросить по горячим следам пленного и выяснить необходимое у местного населения. Надо всех переводчиков держать в прикомандировании к штабам Армий, заставить их читать японские и китайские газеты и книги, использовать переводчиков для снабжения частей материалами о территории противника, ее экономике, населения и т.п. Будет двойная польза и во время войны каждый полк получит хорошего переводчика. Не ведем мы обычной войсковой разведки. По всему Усть-Сунгарийскому укрепрайону не найти ни одной наблюдательной вышки, которая легко позволила бы проглядывать территорию противника. Японцы в этом отношении не стесняются. Постройка вышек грошевое дело, 15-20 тысяч рублей обойдется вышка. Она даст все ориентиры на 20-25 километров в сторону противника и все сведения о его передвижениях, укреплениях, окопах, постах. А теперь наш комсостав ничего не знает что творится у него под носом на другой стороне Амура. Нет и до сих пор в штабе Усть-Сунгарийского УР’а карты с территорией противника.

9. Укрепрайон казалось бы не должен допускать, чтобы на его территории проживали сомнительные люди. Если в пограничной полосе не место семьям, главы которых политически репрессированы, то тем более это относится к УР’у. Между тем в Куколево, Блюхерово, Воскресенское проживают в отдельных квартирах жены репрессированных, они спаивают наших красноармейцев и командиров, развращают их, создают неблагоприятную политическую обстановку. Я прошу принять решение выселить с Усть-Сунгарийского УР’А все семьи политически репрессированных (речь идет о небольшом числе) сомнительных людей. Кстати это даст несколько десятков домиков и поможет разместить комсостав.

10. Во всех УР’ах ДВК красноармейцы живут в землянках по 7-8 человек возле ДОТ’ов. Оторванность от рот и батальонов значительная было бы хорошо иметь в каждом ДОТ’е помощника политрука из числа лучших комсомольцев. Это тот же боец пулеметчик или артиллерист, ни от какой строевой службы он не освобождается, но является помощником политрука и воспитывает красноармейцев. Институт замов политруков, введенный ЦК ВКП(б), себя блестяще оправдал. Мы получили неиссякаемый источник для выращивания политсостава. Помощник политрука в ДОТ’е даст политически много. Все дело лишь в том, что он будет получать жалование раза в два больше красноармейца. Но число ДОТ’ов не столь уже велико, чтобы подсчитывать во сколько сие обойдется.

11. В Усть-Сунгарийском УР’е нашел группу красноармейцев и младших командиров харбинцев, немцев, поляков, людей у которых репрессированы [по] политическим мотивам отцы и братья. Предложил уволить их. Дал согласие на арест нескольких командиров среднего звена, основательно проходящих как заговорщики. Велел арестовать начальника Блюхеровского разведпункта Алферова – японского шпиона. Сего дня переговорил с Ямницким, чтобы его взяли чекисты. Немного пришлось почистить и 34 сд.

12. [В] Укреп.районах действует директива Блюхера от 12 мая, по которой командирам соединений и отрядов разрешается открывать огонь по кораблям противника лишь: "а) при высадке японо-маньчжурами десанта на наш берег. б) Когда японо-маньчжурский корабль первый открыл огонь по нашим кораблям. Во всех других случаях применение оружия и открытие огня только по разрешению командующего ОКДВА". При высадке десанта на наш берег, наши ДОТ’ы уже стрелять по противнику не смогут, ибо они сами расположены на берегу и десант окажется вне сферы их огня. Директиву эту надо отменить.

МЕХЛИС

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 448. Л. 147-156

http://istmat.info/node/65791 – цинк

Документ был отправлен в Москву в сентябре 1938-го года, менее чем через месяц после того, как Блюхер был отстранен от должности по итогам разбора итогов боев на озере Хасан.

Уже в октябре маршал Блюхер был арестован.

Насколько велика ответственность Блюхера за тот бардак, который описывает Мехлис, можете определить сами. Представьте, что вы товарищ Сталин и вам в Москву приходит такой вот документ о состоянии дел в армии на Дальнем Востоке. Причем уже после того, как Блюхера сняли за ошибки допущенные во время боев на озере Хасан.

А такие документы понятное дело приходили не только от Мехлиса, особенно когда после Хасанских событий начались проверки состояния войск на Дальнем Востоке в свете нараставшего напряжения в отношениях с Японской Империей, так как бравурные реляции далеко не всегда совпадали с реальным положением дел в войсках.

Еще на тему Блюхера рекомендую:

Показания командарма Федько https://colonelcassad.livejournal.com/5596451.html

Записка Мехлиса о письмах найденных в сейфе Блюхера http://istmat.info/files/uploads/62315/rgaspi._f.17._op.171._d.366_zapiska_mehlisa_s_pismami.pdf

Странности биографии Блюхера выявленные в результате проверки НКВД http://istmat.info/files/uploads/62045/rgaspi._f.17._op.171._d.365_spravka_o_blyuhere.pdf

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