Мнение: Почему Поклонская не полетит Кабо-Верде?

Кто убедил Путина отменить свое решение о назначении Поклонской послом?

Экс-депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская не будет трудиться на благо России в должности посла России в Кабо-Верде.

«Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству» – сообщила Поклонская корреспонденту ТАСС.

Что это за «личные обстоятельства»? В МИД испугались, что добравшись до Кабо-Верде, Поклонская будет целыми днями сидеть в интернете и наговорит столько, что разгребать придется всем МИДом? Вот Лавров и попросил Путина отменить свое решение? И попрсил очень убедительно?

Или спецслужбы России получили информацию, что в Кабо-Верде готовится провокация с похищением, а возможно и убийством Поклонской? А по плану провокации местные полицейские должны стремительно обнаружить визитку Яроша украинский след?

Возможно, что решение Владимирпа Путина о назначении Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде, принятое 13 октября прошлого года, потому и отменили, чтобы предотвратить провокацию в Кабо-Верде.

Фотография отсюда

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