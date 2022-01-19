Названы популярные напитки, от которых нужно отказаться

Медики назвали напитки, от которых рекомендуется отказаться, поскольку они могут нанести вред здоровью. В список попали фруктовые соки, энергетики, диетическая газировка и другие.

Фруктовые соки

Люди ошибочно полагают, что в одной стандартной пачке фруктового сока присутствует масса витаминов. В магазинном продукте содержится очень много сахара. За счет него напиток и опасно пить. Соки, как правило, изготавливаются из концентраторов, разбавленных водой. В них содержится столько сахара, сколько во вредной газировке.

Энергетики

После того, как человек выпьет энергетик, ему кажется, что к нему пришли силы. В составе данных напитков содержится не только сахар, но и стимуляторы. Так называемый коктейль из этих веществ наносит вред здоровью. К тому же в энергетиках присутствует кофеин, а он может отрицательно сказываться на нервной системе.

Диетическая газировка

Человек, делая выбор в пользу диетической газировки, считает, что этот напиток является более полезным, чем остальные. Он может навредить фигуре, с учетом, если человек питается правильно. В диетической газировке содержится много добавленного сахара. Последний, в свою очередь, провоцирует ожирение.

Спортивные напитки

После тренировки некоторые люди пьют спортивные напитки. В них также содержится сахар, поэтому увеличивается количество углеводов в дневном рационе. Эксперты рекомендуют утолять жажду обычной водой.

Смузи с высоким содержанием фруктозы

В определенном плане смузи могут творить чудеса, но не все они приносят пользу здоровью. В некоторых напитках присутствует повышенное содержание фруктозы. В них содержится очень много сахара. Такие напитки принесут еще больший вред, если человек решает заменить ими основные приемы пищи.

Красное вино

Распространено ошибочное мнение, что красное вино благоприятно влияет на здоровье. Ученые считают, что бокал данного напитка положительно сказывается на работе сердца. Однако результаты последних исследований показали, что красное вино имеет такие же вредные свойства, как и пиво, а также другое спиртное.

Источник: inosmi.ru