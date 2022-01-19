 

“Наприседала”, “Правильный ракурс”. Каминская показала, как выглядит голой со спины

19.01.2022, 20:56, Новости дня
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“Обещаю рассказать вам об этом райском месте. Как же мне это было нужно, как это все вовремя и к месту”, – написала она. 

Каминская не уточнила, где было сделано фото, но в начале января она работала и отдыхала в Турции.

Во время съемки артистка позировала спиной к объективу. Автор снимка выбрал для фото средний ракурс, запечатлев присыпанные песком голые ягодицы певицы крупным планом.

“Правильный ракурс”, – написали фолловеры.

“Попка – кайф”, – оценили фото поклонники. 

“Наприседала”, – прокомментировали подписчики.

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Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Контекст:

Каминская – бывшая участница украинской группы “НеАнгелы”, которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году.  Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

Весной 2021 года в интервью украинской журналистке Наташе Влащенко, которое вышло на YouTube-канале “Власть vs Влащенко”, Каминская призналась, что делала пластику груди.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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