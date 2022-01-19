День рождения с персоналом – Личное мнение

Бузова улетела отмечать свой день рождения, как она сама выразилась, «в кругу самых близких и родных людей».

Вот этот чудесный круг.



Фото: Соцсети

В нём я что-то не увидела ни родителей гОленьки, ни её сестры. Зато там есть и «фея причёсок», и «королева чёрных смоки», и, наверное, какие-то другие хорошие люди, которые работают с Ольгой.

Весело ей с ними, здорово!

И самолёт у Бузовой есть, и семья, которую можно в этот самолёт загрузить.

https://t.me/lenamiro/10694

Смотрю я на всё это — и из головы никак не идёт Волочкова. У той тоже лучшая подружка — домработница с проживанием. Лолочка, кажется. И лучшая подружка, и семья.

Вот и Бузова тоже — в кругу семьи: и визажистка тут, и парикмахерша, и кого только нет.

Кстати, Оль, а водителя ты позвала? Не забыла? Хороший же наверняка мужик! Можно сказать, семья. Сколько на своём веку перевидал, тебя всякую видел.

Ещё можно отметить день рождения в компании сторожа коттеджного посёлка. Настя Волочкова, скорее всего, это уже делала: сидели, закусывали, тёрли за жизнь. Было весело, душевно: и смеялись, и плакали, и песни пели. Замечательно время провели!

Оль, и ты не теряйся! Окружи себя хорошими людьми. Пусть их будет как можно больше.

А если серьёзно, то весь твой натужно весёлый день рождения лично мне говорит о том, что с тобой дружат «по работе». Ты людям платишь — они с тобой дружат и играют в семью.

Это — уже показатель. Сама догадаешься, чего? Или подсказать? Или предсказать, что будет дальше?

Какое чувство у вас вызвал просмотр видео, где Бузова и её «семья» поднимают бокалы в самолёте?

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