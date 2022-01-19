Мнение: Личное обязательство

Вполне ожидаемо, но тем не менее.

Порошенко конечно же никто не посадил. Более того, его даже под домашний арест не отправили.

Прямо в суде он был освобожден под "личное обязательство", а также сдачу паспортов, чтобы нельзя было выехать с Украины. Вот такой вот "я ваш приговор". Крыша у Порошенко оказалась достаточной, чтобы продемонстрировать пределы миниатюрного "могущества" Зеленского. Неслучайно, что он него побежали даже такие патентованные дегенераты как Арестович, крысы чувствуют, что корабль протекает и переборки не выдерживают давления.

Традиционный цирк с несмешными клоунами прилагается.

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