 

Мнение: Личное обязательство

19.01.2022, 20:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вполне ожидаемо, но тем не менее.
Порошенко конечно же никто не посадил. Более того, его даже под домашний арест не отправили.

Прямо в суде он был освобожден под "личное обязательство", а также сдачу паспортов, чтобы нельзя было выехать с Украины. Вот такой вот "я ваш приговор". Крыша у Порошенко оказалась достаточной, чтобы продемонстрировать пределы миниатюрного "могущества" Зеленского. Неслучайно, что он него побежали даже такие патентованные дегенераты как Арестович, крысы чувствуют, что корабль протекает и переборки не выдерживают давления.

Традиционный цирк с несмешными клоунами прилагается.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Шоу-прообраз “Кукол” на НТВ возвращается с куклой Бориса Джонсона

03.12 / Ученые назвали простое упражнение для увеличения продолжительности жизни

14.07 / Мнение: Детская вакцинация

12.09 / Стачка с сумкой на ремне

03.11 / «Разрушение созданного Табаковым было частью поставленной задачи»

15.11 / Потеря матери, желание сдаться в психушку и роман с Меньшиковым: как живет звезда “Сватов” Маргарита Шубина

13.04 / В Подмосковье врачи не смогли спасти надышавшегося газом подростка

04.11 / В Сети появились данные о LG Rollable, первом смартфоне с растягивающимся экраном

27.01 / Из-за многовекторной политики Лукашенко США превратят Белоруссию в заповедник – политолог Ищенко

03.11 / Продюсер Вольтов объяснил успех Ольги Бузовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика